На борту пассажирского лайнера нашли мертвых крысят
На борту пассажирского лайнера израильской авиакомпании Arkia обнаружили мёртвых крысят в тележке для напитков. Инцидент произошёл 21 июня во время рейса из Тель-Авива в Грецию, сообщает Bild.
Сразу после посадки экипаж наткнулся на прозрачный запечатанный пакет с грызунами. Одна из стюардесс также обратила внимание на следы укусов на нескольких одноразовых стаканчиках.
Кто паковал крысят в пакет в тележке остаётся неизвестным. В авиакомпании подчеркнули, что пассажиры не имели контакта с напитками и повреждённой посудой, а тележку немедленно изъяли.
Arkia возложила ответственность на кейтерингового партнёра — компанию Tamam Aircraft Food Industries. Однако представитель поставщика отверг претензии, заявив, что фирма строго соблюдает высочайшие стандарты качества, и пригрозил судебным иском в случае дальнейших обвинений.
Отмечается, что перед вылетом тележку осматривали как член экипажа, так и сотрудник поставщика. Никаких нарушений не зафиксировали.
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