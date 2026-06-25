На борту пассажирского лайнера нашли мертвых крысят

25 июня 2026, 20:54

Bild: Мертвых крысят нашли на борту самолета авиаперевозчика Arkia

Фото: istockphoto/Towasit Kongton

На борту пассажирского лайнера израильской авиакомпании Arkia обнаружили мёртвых крысят в тележке для напитков. Инцидент произошёл 21 июня во время рейса из Тель-Авива в Грецию, сообщает Bild.