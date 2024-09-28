Стали известны детали крушения вертолета с россиянами в Пакистане

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Двое россиян находились на борту вертолета, который потерпел крушение в Пакистане. Об этом сообщили в российском посольстве, пишет РИА Новости.
В дипломатическом представительстве отметили, что информации о состоянии граждан России еще нет. Также не уточняется, были ли россияне пилотами воздушного судна.
Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson 44 потерпел крушение в болотистой местности в Архангельской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 28 сентября в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва разбился вертолет Ми-8 с российскими пилотами на борту, сообщило издание Geo. Вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Причиной крушения воздушного судна называется техническая неисправность,
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Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson 44 потерпел крушение в болотистой местности в Архангельской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 28 сентября в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва разбился вертолет Ми-8 с российскими пилотами на борту, сообщило издание Geo. Вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Причиной крушения воздушного судна называется техническая неисправность,
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Екатерина Коршунова