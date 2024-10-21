В Судане сбили грузовой самолёт, на борту которого могли быть россияне

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Посольство России в Судане совместно с властями страны выясняет обстоятельства крушения грузового самолёта, на борту которого могли находиться россияне. Об этом дипмиссия РФ сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что представители Сил быстрого реагирования сообщили о крушении грузового самолёта на западе Судана. Они утверждают, что судно было сбито. На его борту могли находиться граждане России.
Посольство РФ вместе с суданскими властями разбирается в произошедшем. При этом ситуация и поведение проверки осложнены тем, что самолёт упал в охваченном боевыми действиями Дарфуре.
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Анастасия Чинкова