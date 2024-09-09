Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Создатель самолёта-амфибии погиб вместе с детищем при крушении в Подмосковье

Создатель самолёта-амфибии погиб вместе с детищем при крушении в Подмосковье

09 сентября 2024, 19:34
Фото: iStock/Gudella

Фото: iStock/Gudella

На борту кукурузника «Алекс-251», который упал в районе подмосковных Ватулинок, находился 67-летний создатель этого самолёта-амфибии Алексей Танцырев. Об этом его супруга сообщила в беседе с MSK1.RU.
Напомним, что в понедельник во время тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Ан-2, на борту которого находились два человека, – оба погибли до прибытия скорой помощи. Причиной падения назвали отказ двигателя самолёта, который впервые испытывали после длительного ремонта.

По данным издания, Алексей Танцырев родился в Свердловской области. Он всю жизнь любил самолёты и мечтал создать такое судно, на котором можно было бы приземляться в места, не оборудованные взлётно-посадочными полосами и вообще ничем, кроме воды или ровных полян.



В 2009 году ему удалось создать самолёт-амфибию. Это был шестиместный экспериментальный борт, оснащённый двумя двигателями чешского производства, разработанный московским заводом ЗАО «Авиатик-Альянс». В сентябре 2010 года Танцырев совершил первый полёт с аэродрома Жуковский.

Авиаконструктор был уверен, что продаст самолёт, но этого сделать не удалось. Борт мог выполнять полёты на расстояние в 2100 километров. Это три перелёта от Москвы до Санкт-Петербурга и один – до Стамбула.

Читайте также:

Появилось первое фото Ан-2 после крушения в Подмосковье

Потерпевший крушение в Подмосковье Ан-2 не должен был взлетать

Упавший в Подмосковье Ан-2 был создан в единственном экземпляре
#подмосковье
#самолет
#крушение
#судно
Чеченца приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта в Бельгии
09 сентября 2024, 20:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд города Брюгге в Бельгии приговорил к 15 годам тюрьмы проживающего там выходца из Чечни 26-летнего Абубакара С., который якобы планировал совершить теракт. Об этом сообщает местное информагентство Belga.
По данным следствия, мужчина якобы планировал совершить теракт в еврейском квартале Антверпена, а также намеревался напасть на ЛГБТ*-бар. Прокуратуре удалось доказать суду, что планы чеченца были реализованы на достаточно высоком уровне. Обвинение запрашивало для него 18 лет колонии.

Отмечается, что раскрыть план теракта помог агент под прикрытием, которому удалось познакомиться с потенциальным террористом под видом продавца оружия.

Также суд приговорил к восьми годам тюрьмы его жену Лизу М. и к четырём годам условно его брата.

Читайте также:

Алаудинов высказался об инциденте с участием чеченцев в Анапе

Полиция Франции задержала 10 чеченцев

Чеченцы окружили ОМВД в Москве из-за девушки: от кого бежала Заурбекова, роль Делимханова

*запрещённая в России экстремистская организация
#бельгия
#суд
#тюрьма
#чечня
#теракт
#обвинение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польские десантники по ошибке приземлились на село и повисли на ЛЭП
RMF FM: польские десантники высадились на село, повредили крышу и повисли на ЛЭП
09 сентября 2024, 19:54

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Польские десантники вместо пустыни приземлились в село, получив травмы и повиснув на линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
Отмечается, что двенадцать военных 2-го разведывательного полка армии Польши из Хрубешова по ошибки высадились на населённый пункт Хехло вместо Блендовской пустыни.

Причиной такой посадки стали неблагоприятные погодные условия. После того как военные десантировались из самолёта и раскрыли парашюты, начался сильный ветер, который снёс из в неправильном направлении. При этом возможности управления данным типом парашюта, который был у военных, крайне ограничены, поскольку он открывается автоматически.

В результате один из десантников упал на крышу жилого дома, повредив, другой повис на ЛЭП, а ещё несколько приземлились на придомовых участках.

Местные жители, увидевшие военных, оказали им необходимую помощь. Никто серьёзно не пострадал. Госпитализировали только одного бойца с травмой ноги.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий будет расследовать данный инцидент.

Читайте также:

«Наш долг»: в Польше высказались об уничтожении российских ракет над Украиной

Польша подняла в небо истребители из-за России

Сикорский в первой беседе с новым украинским коллегой поднял вопросы истории
#польша
#военные
#парашют
#село
#ветер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Твердила, что ребенок с ДЦП»: молодая мать ошиблась в диагнозе сына и лишила его жизни, подробности
09 сентября 2024, 19:51

Фото: istock/napatcha

15 сентября в селе Осиновка Бирского района Башкирии родственники 32-летней Снежаны забили тревогу. В субботу утром молодая женщина взяла своего полугодовалого сына Николая и ушла на прогулку. Больше их никто не видел. Через время пропавших удалось обнаружить правоохранителям. Однако ни молодую мать, ни ее грудного сына спасти не удалось. О подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».

День исчезновения матери с ребенком


Накануне исчезновения Снежана приехала в деревню к своей матери Марии в гости. На следующий день Мария собиралась в магазин и предложила дочери пойти с ней, но та отказалась.

«Она сказала, что у нее нет коляски, и ребенок спал. Сказала, что прогуляется во дворе. Я вернулась домой через полчаса, но ее не было. Подумала, что они ушли погулять», — рассказала мать погибшей девушки.

Через несколько часов после пропажи Мария забила тревогу и обратилась в полицию. К поискам были привлечены сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Снежану и ее сына найти не удавалось. Спустя почти два дня, местный рыбак обнаружил безжизненное тело младенца в реке Белая.


Что произошло с женщиной и ее сыном

Фото: istock/Lemon_tm

Следователи, которые уже возбудили уголовное дело об убийстве, позже выяснили, что причиной смерти ребенка стала асфиксия. Поиски Снежаны продолжились, но надежд на то, что ее найдут живой, становилось все меньше. Тем более, что накануне исчезновения мать услышала от своей дочери тревожные слова, но не восприняла их всерьез.

«В прошлую пятницу они приехали. Я сказала, какой у нее хороший мальчик. А она ответила: «Да что ты, мама, у него ДЦП». Я ей: «Опять ту же песню поешь». Утром в субботу она встала рано и призналась, что всю ночь не спала. Она что-то недоговаривала и постоянно повторяла, что ребенок умрет. Я пыталась ее успокоить, говоря, что малыш здоровый», — рассказала Мария журналистам.

Оказалось, что мальчик родился с кривой шеей, наклоненной вправо. Врачи не ставили диагноз ДЦП, но молодая мать была уверена в этом и постоянно водила его по врачам. На протяжении 5,5 месяцев они практически не покидали больницы.

«Она настаивала, что у ребенка ДЦП, хотя врачи не подтверждали этот диагноз. Не поверив им, она решила лечить сына в Уфе. Они лежали в инфекционном отделении и пробовали разные методы. Затем начали ходить на массаж и в бассейн, и были небольшие улучшения. Она сама попросила направление в Уфу, и они провели там две недели», — рассказала мать Снежаны.

Женщина постоянно находилась в состоянии тревоги, виня себя за то, что родила «больного ребенка». Родные закрывали глаза на ее неадекватное поведение, надеясь, что это пройдет, но этого не случилось.

Отец семейства Максим категорически отказывался общаться с журналистами. За всё время с момента исчезновения супруги он сделал лишь одно заявление, призвав людей не распространять слухи.

«Не дай вам Бог оказаться на моем месте. Сын у меня был здоровым. Она довела до греха... Так что, дорогие мужья и будущие мужья, будьте внимательны к своим половинкам», — написал он в социальных сетях.

Похороны малыша запланировали на 19 сентября. В этот день, уже охваченные горем, родные получили еще один удар – тело Снежанны было найдено в реке Белой. Следователи сразу же озвучили основную версию произошедшего: молодая женщина покончила с собой и унесла с собой жизнь своего ребенка.

Читайте также:

«Он тянет время»: появились новые зацепки в громком деле об исчезновении студентки

«Я был с ней мягким»: Похититель школьницы Олег Лавкин рассказал, зачем держал её на цепи

Не осталось живого места: пьющая мать не заметила пропажу дочери, а позже получила ее тело
#ребёнок
#уголовное следователи
#поиски
#мать
#похороны
#больницы
#волонтеры
#диагноз
#мальчик
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Упавший в Подмосковье Ан-2 был создан в единственном экземпляре
09 сентября 2024, 18:39

Фото: iStock/Olha Haletska

Самолет «Алекс-251», рухнувший в Рузском районе Подмосковья, был построен в единственном экземпляре. Об этом сообщает «Российская газета».
Издание сообщает, что «Алекс-251» был «летающей лодкой». Его собрали еще в 2009 году. Тогда же самолет показали на «МАКС», однако в воздух тогда самолет не поднимался и демонстрировалось на стоянке.

Несколько лет назад амфибия прошла испытания на воде. На аэродроме в Рузском округе самолет проходил тестирование в аэродромных условиях.

Ранее сообщалось, что в поле под Москвой рухнул кукурузник Ан-2. Причиной крушения стал отказ двигателя. Это был тестовый полет после длительного ремонта. Им управлял управлял летчик – испытатель «SSJ-100» Александр Иванов, ранее уволенный за то, что сделал «бочку» на лайнере.

Читайте также:

Потерпевший крушение в Подмосковье Ан-2 не должен был взлетать

Появилось первое фото Ан-2 после крушения в Подмосковье

Названа предварительная причина крушения самолёта в Подмосковье
#самолет
#испытания
#тестирование
#макс
#воздух
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ступинском лесничестве потушили лесной пожар и задержали поджигателей
09 сентября 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В городском округе Ступино ликвидировали лесной пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Системы видеомониторинга обнаружили возгорание на площади 0,01 га в Ступинском участковом лесничестве, в 800 м от села Лужники. На место сразу направили 12 человек личного состава лесопожарных формирований и пять единиц техники. Позже из-за ветра площадь возгорания утроилась. Потребовалось менее двух часов, чтобы его ликвидировать», – говорится в сообщении.
Как отметили в подмосковном Комлесхозе, пожар был низовым. Установлено, что его причиной стали действия людей. Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы, виновных ждёт наказание.

В ведомстве напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность. Это может быть лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Читайте также:

В Подмосковье прогнозируется четвертый уровень пожарной опасности с 9 по 11 сентября

На всей территории Подмосковья ввели ограничение на пребывание в лесах

Жителей Подмосковья предупредили, что выброшенный в лес мусор приводит к пожару
#лес
#лесник
#комлесхоз мо
#пожар
#пожарная безопасность
#природные пожары
#подмосковье
#московская область
#ступино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Взяли картинку из интернета»: курский чиновник получил выговор за баннер с боевиком ВСУ
Курский чиновник получил выговор за баннер с изображением боевика ВСУ
09 сентября 2024, 17:13

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

И.о. главы комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрий Казимирик получил выговор за размещение в городе баннера с изображением боевика ВСУ. Об этом написал мэр областного центра Игорь Куцак в своем телеграм-канале. По информации агентства РИА Новости, неприятный казус произошел с баннером с рекламой контрактной службы.
«Объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», — написал градоначальник.
Мэрия Курска сообщила агентству, что серьезную ошибку допустили в баннере с рекламой контрактной службы, на котором был изображен боевик ВСУ, держащий на руках ребенка.
«Перепутали. Картинку взяли из интернета. Баннер уже демонтирован», — оправдались в администрации.
Ранее сообщалось, что на Украине выпустили учебник по украинскому языку для учеников 7 классов без Крыма на карте страны. Автор учебника уже извинилась и предложила ученикам выделить 15 минут на уроке, чтобы самостоятельно нарисовать полуостров на карте.

Читайте также:

На Украине выпустили учебник без Крыма на карте

СК завел дело на двух пленных ВСУ за расстрелы и мародерство в Курской области

Войска «Севера» отразили три атаки ВСУ в направлении курских сел
#дело
#учебник
#страны
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Разбившимся в Подмосковье Ан-2 управлял летчик, уволенный за воздушное хулиганство
Разбившимся в Подмосковье Ан-2 управлял опытный летчик-испытатель
09 сентября 2024, 16:59

Фото: iStock/Vladimir Volovodov

Легким самолетом «Алекс-251», разбившимся в Подмосковье, управлял летчик – испытатель «SSJ-100» Александр Иванов, ранее уволенный за то, что сделал «бочку» на лайнере, об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, в 2011 году Иванов испытывая Суперджет, выполнил манёвр «бочка». Тогда это сочли как воздушное хулиганство. В 2019 году за это его отправили в отставку, сам Иванов своей вины не признал.

Предполагается, что 9 сентября Иванов вместе с директором компании-владельца Алексеем Танцыревым поехали в Ватулино, чтобы проверить работоспособность амфибии «Алекс-251». Однако борт рухнул недалеко от аэродрома. Иванов и Танцырев погибли.

Александр Иванов – испытатель первого класса. Он выполнял тестовые полеты на истребителях МиГ и СУ. У него также был опыт работы на легендарном Ту-134, Як-40 и других самолетах. Иванов провел в воздухе 3,5 тысячи часов и провел более 1000 испытаний.

Ранее сообщалось, что в поле под Москвой рухнул кукурузник Ан-2. Причиной крушения стал отказ двигателя. Это был тестовый полет после длительного ремонта.

Читайте также:

Потерпевший крушение в Подмосковье Ан-2 не должен был взлетать

Появилось первое фото Ан-2 после крушения в Подмосковье

Названа предварительная причина крушения самолёта в Подмосковье
#хулиганство
#компании
#полеты
#подмосковье
#фото
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Мытищинском водохранилище спасатели «усмирили» неуправляемую лодку
09 сентября 2024, 16:24

Фото: iStock/Vladimir Volovodov

Моторную лодку, оставшуюся без управления и продолжавшую курсировать по Можайскому водохранилищу с работающим мотором, остановили подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Звонок о происшествии поступил в единую службу спасения «Система-112» в шестом часу вечера. Свидетели рассказали, что на лодке было два рыбака. Оба они по неясной причине выпали за борт и их подобрали другие рыбаки. А оставшаяся без управления моторная лодка продолжает кружиться по водохранилищу на большой скорости», — говорится в сообщении.
Спасатели незамедлительно прибыли на место вызова и увидели, как неуправляемая лодка кружится в семистах метрах от берега. Специалисты сели в свою лодку и приблизились к пустой моторке. Затем они набросили на гребной винт верёвку и заглушили мотор, после чего отбуксировали к берегу и передали хозяину. Рыбакам, упавшим с этой лодки в воду, помощь не понадобилась.

Читайте также:

В Татарстане убили бывшего замначальника танкового училища Хахина

Потерпевший крушение в Подмосковье Ан-2 не должен был взлетать

Названа предварительная причина крушения самолёта в Подмосковье
#мытищи
#водохранилище
#спасатели
#лодка
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Татарстане убили бывшего замначальника танкового училища Хахина
09 сентября 2024, 16:05

Фото: iStock/vmargineanu

В Татарстане нашли мертвым бывшего заместителя начальника казанского танкового училища полковником Валерия Хахина в собственной квартире, по предварительным данным, мужчину убили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
По данным издания, тело Хахина обнаружили в его квартире на улице Япеева в Казани. На трупе обнаружили несколько ножевых ранений. Полицейских вызвала жена Хахина. Она не смогла открыть входную дверь, испугавшись, что с мужем могло что-то случиться, она позвонила в полицию. Сейчас правоохранители выясняют подробности убийства.

Полковник был членом Правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».

Ранее сообщалось, что гражданин США убил свою невесту из России в подмосковном Одинцово. По данным журналистов, американец нанес жертве смертельное ножевое ранение.

Читайте также:

В Подмосковье 70-летний мужчина выжил после выстрела в голову

В Петербурге пьяный отец зарезал 18-летнюю дочь

Рыбаки в Ленобласти обнаружили в озере мужчину с гирей в рюкзаке
#подмосковье
#одинцово
#сша
#отец
#мужчина
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф