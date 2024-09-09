Создатель самолёта-амфибии погиб вместе с детищем при крушении в Подмосковье

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На борту кукурузника «Алекс-251», который упал в районе подмосковных Ватулинок, находился 67-летний создатель этого самолёта-амфибии Алексей Танцырев. Об этом его супруга сообщила в беседе с MSK1.RU.
Напомним, что в понедельник во время тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Ан-2, на борту которого находились два человека, – оба погибли до прибытия скорой помощи. Причиной падения назвали отказ двигателя самолёта, который впервые испытывали после длительного ремонта.
По данным издания, Алексей Танцырев родился в Свердловской области. Он всю жизнь любил самолёты и мечтал создать такое судно, на котором можно было бы приземляться в места, не оборудованные взлётно-посадочными полосами и вообще ничем, кроме воды или ровных полян.
В 2009 году ему удалось создать самолёт-амфибию. Это был шестиместный экспериментальный борт, оснащённый двумя двигателями чешского производства, разработанный московским заводом ЗАО «Авиатик-Альянс». В сентябре 2010 года Танцырев совершил первый полёт с аэродрома Жуковский.
Авиаконструктор был уверен, что продаст самолёт, но этого сделать не удалось. Борт мог выполнять полёты на расстояние в 2100 километров. Это три перелёта от Москвы до Санкт-Петербурга и один – до Стамбула.
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По данным издания, Алексей Танцырев родился в Свердловской области. Он всю жизнь любил самолёты и мечтал создать такое судно, на котором можно было бы приземляться в места, не оборудованные взлётно-посадочными полосами и вообще ничем, кроме воды или ровных полян.
В 2009 году ему удалось создать самолёт-амфибию. Это был шестиместный экспериментальный борт, оснащённый двумя двигателями чешского производства, разработанный московским заводом ЗАО «Авиатик-Альянс». В сентябре 2010 года Танцырев совершил первый полёт с аэродрома Жуковский.
Авиаконструктор был уверен, что продаст самолёт, но этого сделать не удалось. Борт мог выполнять полёты на расстояние в 2100 километров. Это три перелёта от Москвы до Санкт-Петербурга и один – до Стамбула.
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Анастасия Чинкова