На бразильском пляже удар молнии во время грозы унёс жизнь 39-летней женщины
В Бразилии женщина погибла от удара молнии на пляже. Подробности приводит New York Post.
Трагедия случилась в городе Пальоса. Там разыгралась сильная гроза. В это время на пляже Пиньейра находилась 39-летняя местная жительница.
Молния ударила в неё напрямую. От полученного разряда женщина скончалась на месте. Очевидцы вызвали спасателей. Они прибыли на пляж примерно через 15 минут после происшествия. Медики нашли пострадавшую без сознания, а на её теле заметили характерные ожоги от электрического разряда.
Медики оперативно доставили бразильянку в ближайший госпиталь. Врачи боролись за её жизнь, но тяжёлые травмы оказались несовместимы с жизнью — пациентка умерла в больнице.
Читайте также: