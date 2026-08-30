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На бразильском пляже удар молнии во время грозы унёс жизнь 39-летней женщины

Фото: Istock/Javier_Art_Photography

В Бразилии женщина погибла от удара молнии на пляже. Подробности приводит New York Post.



Трагедия случилась в городе Пальоса. Там разыгралась сильная гроза. В это время на пляже Пиньейра находилась 39-летняя местная жительница.

Молния ударила в неё напрямую. От полученного разряда женщина скончалась на месте. Очевидцы вызвали спасателей. Они прибыли на пляж примерно через 15 минут после происшествия. Медики нашли пострадавшую без сознания, а на её теле заметили характерные ожоги от электрического разряда.

Медики оперативно доставили бразильянку в ближайший госпиталь. Врачи боролись за её жизнь, но тяжёлые травмы оказались несовместимы с жизнью — пациентка умерла в больнице.

Ольга Щелокова

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