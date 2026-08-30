Украинская модель открыла БДСМ-дом и зовёт россиянок в рабовладелицы

30 августа 2026, 17:50

Фото: Istock/Tatiana Buzmakova

32-летняя уроженка Львова Оксана Хайдер, известная как OnlyFans-модель, открыла БДСМ-дом и пытается заманить туда россиянок. Девушка утверждает, что у неё уже пять тысяч мужчин-рабов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.