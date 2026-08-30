Украинская модель открыла БДСМ-дом и зовёт россиянок в рабовладелицы
32-летняя уроженка Львова Оксана Хайдер, известная как OnlyFans-модель, открыла БДСМ-дом и пытается заманить туда россиянок. Девушка утверждает, что у неё уже пять тысяч мужчин-рабов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Под псевдонимом Роксана девушка работает доминатрикс: не вступает в секс с клиентами, но получает от них деньги и подарки, доставляя психологические страдания. В 2022 году модель уехала в Европу, затем в ОАЭ, где для регистрации на сайтах 18+ использовала польскую сим-карту.
Она создала фемдом-сообщество, где мужчины полностью подчиняются женщинам. Месячное членство стоит $10 тысяч (около ₽850 тысяч). За эти деньги Оксана готовит мужчин к отношениям с госпожой.
Кроме того, в её услуги входят унизительные телесные практики, офлайн-встречи и беседы — если рот не закрывает кляп. По словам модели, максимальная сумма от одного раба составила €100 тысяч за месяц (~₽100 млн). Ещё украинка проводит мастер-классы по «рабовладению» и продаёт их россиянкам за ₽42 тысячи. Желающих пока нет.
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