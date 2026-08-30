Жители пяти регионов жалуются на нашествие летучих мышей в квартирах
Жители нескольких регионов России рассказали о росте числа летучих мышей, которые всё чаще залетают в жилые дома. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Такие случаи фиксируют в Ленинградской, Нижегородской и Омской областях, Татарстане, Бурятии и Забайкальском крае. Мыши проникают в квартиры через окна, балконы и двери, появляются в подъездах и у входов в здания. Животные кружат у домов, залетают внутрь и пытаются выбраться наружу.
Эколог Владимир Пинаев объясняет происходящее сезонной миграцией и распадом выводковых колоний. Молодые и перелётные особи ищут новые убежища и часто принимают окна и высотные здания за естественные укрытия.
Летучая мышь может передать бешенство через укус или царапину, поэтому брать её в руки не стоит. Если мышь залетела в квартиру, нужно открыть окно или балкон и выключить свет — скорее всего, она улетит сама.
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