03 сентября 2025, 18:53

Ричард Брэнсон (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

На частном острове миллиардера Ричарда Брэнсона в Карибском море погиб мужчина. Об этом сообщают правоохранители.





Информацией поделилась Королевская полиция Виргинских островов. О смертельном происшествии ведомству стало известно 30 августа. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось.



Также зафиксирован еще один пострадавший, у которого травмы, не угрожающие жизни. Об их характере и причинах их получения не сообщается.





«Это трагическое событие, и мы намерены провести тщательное расследование», — вся информация, которой поделились в ведомстве.