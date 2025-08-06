На Черноморском побережье Болгарии произошло ДТП с участием граждан России и Украины
В Болгарии гражданка Украины выехала на встречку и столкнулась с машиной россиян
Серьёзная авария с участием граждан России и Украины произошла на Черноморском побережье Болгарии. Об этом сообщила полиция города Варна.
Автомобиль, которым управляла гражданка Украины, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, где находились трое россиян. В результате пострадали четыре человека: один мужчина и три женщины.
Все участники ДТП были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Точное состояние пострадавших пока не уточняется.
Полиция Варны продолжает расследование обстоятельств аварии.
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