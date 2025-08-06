На Черноморском побережье Болгарии произошло ДТП с участием граждан России и Украины

06 августа 2025, 16:22

В Болгарии гражданка Украины выехала на встречку и столкнулась с машиной россиян

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Серьёзная авария с участием граждан России и Украины произошла на Черноморском побережье Болгарии. Об этом сообщила полиция города Варна.