Полиция сделала заявление о массовом бунте мигрантов в Перми
Полиция Перми сделала заявление о массовых беспорядков с участием мигрантов в микрорайоне Крым. Данное сообщение опубликовано в telegram-канале регионального ГУМВД.
Ранее сообщалось о волнениях мигрантов в данном районе. По информации СМИ, один из иностранцев оскорбил местную жительницу, за которую пришел вступиться муж. В итоге приезжие напали на супругов, а после один из них в мегафон начал требовать от русских женщин соблюдения мусульманских правил.
В конфликт вмешались представители «Русской общины». Они подтвердили, что их активисты прибыли на место происшествия.
Несмотря на это, в полиции опровергли информацию о бунте мигрантов. Как отметили в ведомстве, правоохранители не допустили начала беспорядков.
«В связи с появлением в масс-медиа информации о якобы беспорядках в микрорайоне Крым Кировского района Перми сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. Каких-либо массовых беспорядков со стороны иностранных граждан допущено не было», — сказано в заявлении.