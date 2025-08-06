Полиция сделала заявление о массовом бунте мигрантов в Перми

06 августа 2025, 16:03

Фото: iStock/Dzurag

Полиция Перми сделала заявление о массовых беспорядков с участием мигрантов в микрорайоне Крым. Данное сообщение опубликовано в telegram-канале регионального ГУМВД.





Ранее сообщалось о волнениях мигрантов в данном районе. По информации СМИ, один из иностранцев оскорбил местную жительницу, за которую пришел вступиться муж. В итоге приезжие напали на супругов, а после один из них в мегафон начал требовать от русских женщин соблюдения мусульманских правил.



В конфликт вмешались представители «Русской общины». Они подтвердили, что их активисты прибыли на место происшествия.



Несмотря на это, в полиции опровергли информацию о бунте мигрантов. Как отметили в ведомстве, правоохранители не допустили начала беспорядков.





«В связи с появлением в масс-медиа информации о якобы беспорядках в микрорайоне Крым Кировского района Перми сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. Каких-либо массовых беспорядков со стороны иностранных граждан допущено не было», — сказано в заявлении.