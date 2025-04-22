На четырех участках побережья Анапы обнаружили повторные выбросы мазута

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На четырех участках пляжей Анапы обнаружены незначительные выбросы мелкой фракции мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.
Загрязнения зафиксированы у устья реки Можепсин, на пляже детского лагеря «Приморский» в селе Витязево, а также на территории базы отдыха «Ростовчанка» в станице Благовещенская и рядом с базой «Одиссея».
После инцидента с танкерами побережье Кубани было разделено на 41 участок для уборки загрязненного песка. Несмотря на завершение основных работ, повторные выбросы мазута продолжают фиксироваться. Специалисты МЧС продолжают очистку дна Черного моря, обследовав почти 3,6 тыс. квадратных метров и собрав более 228 тонн нефтесодержащих отходов.
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После инцидента с танкерами побережье Кубани было разделено на 41 участок для уборки загрязненного песка. Несмотря на завершение основных работ, повторные выбросы мазута продолжают фиксироваться. Специалисты МЧС продолжают очистку дна Черного моря, обследовав почти 3,6 тыс. квадратных метров и собрав более 228 тонн нефтесодержащих отходов.
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Дарья Осипова