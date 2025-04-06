На пляжах Анапы обнаружены выбросы пальмового масла

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Накануне на пляжах Анапы обнаружили белое вещество, которое, предположительно, оказалось пальмовым маслом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оперативный штаб – Краснодарский край».
Отмечается, что 5 и 6 апреля местами на береговой линии Бугазской косы были обнаружены выбросы белого вещества. Протяжённость загрязнённого участка составила порядка 10 километров.
На место прибыли сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора, которые взяли необходимые пробы для проведения точного анализа вещества и выяснения источника его происхождения. По предварительным данным, произошли выбросы пальмового масла.
При этом не уточняется, как оно попало в море. Анализ вещества и выяснение деталей произошедшего продолжаются.
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На место прибыли сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора, которые взяли необходимые пробы для проведения точного анализа вещества и выяснения источника его происхождения. По предварительным данным, произошли выбросы пальмового масла.
При этом не уточняется, как оно попало в море. Анализ вещества и выяснение деталей произошедшего продолжаются.
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Анастасия Чинкова