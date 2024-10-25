На Чукотке мог потерпеть крушение вертолёт, спасатели пытаются добраться до места

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Вертолёт мог потерпеть крушение на Чукотке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Со слов очевидцев, воздушное судно сначала врезалось в сопку, а затем упало в Билибинском районе.
Местные жители уверяют, что видели крушение судна в районе шести утра в пятницу. После этого в воздух поднялся чёрный густой дам.
По данным жителями координатам вылетел вертолёт Ми-8, который ничего не обнаружил. Поэтому было принято решение отправить на место пять сотрудников МЧС на снегоходах «Буран». Через несколько часов они вернулись, поскольку не смогли на своём транспорте подняться на крутой склон. Сведения о возможном крушении вертолёта продолжают проверять.
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Местные жители уверяют, что видели крушение судна в районе шести утра в пятницу. После этого в воздух поднялся чёрный густой дам.
По данным жителями координатам вылетел вертолёт Ми-8, который ничего не обнаружил. Поэтому было принято решение отправить на место пять сотрудников МЧС на снегоходах «Буран». Через несколько часов они вернулись, поскольку не смогли на своём транспорте подняться на крутой склон. Сведения о возможном крушении вертолёта продолжают проверять.
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Анастасия Чинкова