Ми-8 с тремя российскими пилотами разбился в Пакистане

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Вертолет, на борту которого находились три российских пилота разбился в Пакистане после взлета, пишет Telegram-канал Shot. Трагедия унесла жизни как минимум шестерых человек.
Все произошло на севере страны неподалеку от границы с Афганистаном в районе Северного Вазиристана. На борту были примерно 14 человек, восемь пострадали. Пилотов госпитализировали. Погибли один матрос пакистанских ВМС и два офицера. Инцидент расследуют.
По предварительной информации, у винтокрылой машины возникли неполадки. Винт хвоста ударился оземь при аварийной посадке. Вертолет наняла частная компания.
Перед этим сообщалось, что мужчина избил пенсионерку в Ульяновске.
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По предварительной информации, у винтокрылой машины возникли неполадки. Винт хвоста ударился оземь при аварийной посадке. Вертолет наняла частная компания.
Перед этим сообщалось, что мужчина избил пенсионерку в Ульяновске.
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Никита Кротов