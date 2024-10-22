В Нижегородской области вертолет санавиации совершил жесткую посадку

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Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу в Нижегородской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальную службу санитарной авиации (НССА) Ростеха.
Уточняется, что на борту воздушного судна находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили предотвратить серьезную аварию.
Согласно предварительной информации, вертолет пришлось посадить из-за проблем технического характера. Отмечается, что один из пилотов повредил ногу, остальные получили ушибы. На место происшествия направлены два вертолета для эвакуации людей.
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Екатерина Коршунова