В Красноярске экс-полицейские подбросили мужчине наркотики и вымогали деньги

13 марта 2026, 10:44

В Красноярске суд приговорил бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе Михаила Привалихина к 17 годам колонии за превышение должностных полномочий. Его подчиненный оперуполномоченный получил 13,5 года лишения свободы.