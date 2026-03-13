В Красноярске экс-полицейские подбросили мужчине наркотики и вымогали деньги
В Красноярске суд приговорил бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе Михаила Привалихина к 17 годам колонии за превышение должностных полномочий. Его подчиненный оперуполномоченный получил 13,5 года лишения свободы.
Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, суд установил, что преступление было совершено в июне 2018 года. По приказу Привалихина сотрудники полиции без законных оснований задержали двоих жителей Красноярска в возрасте 28 и 29 лет.
Пострадавших заковали в наручники, после чего в карман одного из них полицейские подложили муляж наркотического вещества. Затем этот предмет был демонстративно изъят как якобы найденный при задержании.
По данным следствия, после этого сотрудник полиции начал требовать у мужчин деньги. Он угрожал, что в случае передачи взятки прекратит дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и не будет развивать дело.
О противоправных действиях стало известно позже. Информация раскрылась после того, как Михаила Привалихина задержали по другому уголовному делу и осудили за коррупцию и разглашение государственной тайны.
