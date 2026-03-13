Стала известна судьба еще одного подростка, пропавшего в Звенигороде

13 марта 2026, 10:03

Тело второго пропавшего подростка нашли в Звенигороде

Кадр из видео: канал МЧС РФ в Max

Тело еще одного пропавшего подростка нашли в Звенигороде. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба МЧС России в своем канале в мессенджере Max.