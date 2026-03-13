Стала известна судьба еще одного подростка, пропавшего в Звенигороде
Тело еще одного пропавшего подростка нашли в Звенигороде. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба МЧС России в своем канале в мессенджере Max.
За сутки водолазы ныряли 16 раз, изучив шесть тысяч «квадратов» Москвы-реки. Всего с начала операции проведено 74 погружения, обследовано 16 тысяч кв. м. акватории. На лодках с боковым обзором осмотрели 730 тысяч квадратных метров на протяжении 36 километров. Пешие группы прошли по берегам 59 км.
С воздуха местность мониторят днем, а ночью берега и русла патрулируют на пяти аэролодках с прожекторами. С помощью беспилотников проверили 31 километр акватории и береговой линии. В поисках задействованы спасатели, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов — всего около 150 человек и 50 единиц техники. С родственниками детей сейчас работают психологи.
Ранее сообщалось, что тело 12-летнего Ивана, одного из пропавших подростков, нашли примерно в двух километрах ниже по течению от места, где они могли провалиться под лед.
