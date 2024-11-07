На Чукотке снесённый ветром гараж насмерть придавил бабушку и внучку

Фото: Фото : Прокуратура Чукотского автономного округа
В селе Нунлигран на Чукотке женщину и её внучку убило сорванной с места металлической гаражной конструкцией. Инцидент произошёл неподалёку от вертолётной площадки.
Женщина и её шестилетняя внучка ждали прибытия вертолёта примерно в 30 метрах от посадочной площадки, сообщает телеграм-канал SHOT. Порывом ветра металлическую конструкцию гаража сдуло и опрокинуло на бабушку и внучку. От полученных травм обе скончались на месте. По данному факту прокуратурой организована проверка.
Сначала предполагалось, что гараж оторвался из-за потока воздуха, возникшего в результате работы лопастей вертолётного винта, но в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что эта версия не подтвердилась. Предварительно, гаражная конструкция не была должным образом закреплена, поэтому легко сместилась с места под сильным порывом ветра. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Выясняются все обстоятельства трагедии.
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Александр Бойцов