На Чукотке снесённый ветром гараж насмерть придавил бабушку и внучку

Мария Петрова, известная как «Зюзинская маньячка», провела 20 лет в психиатрической клинике и наконец получила возможность выйти на свободу. Однако неожиданно она попыталась сбежать, намереваясь расправиться с милиционером, который её тогда задержал. Подробности – в материале «Радио 1».