В Узбекистане из-за упавшего валуна погибло три человека

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На юге Узбекистана каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области. Скончалось трое человек, которые находились в машине, проинформировали РИА Новости в пресс-центре Службы безопасности дорожного движения (СБДД) МВД страны.
6 ноября в 15.45 (13.45 по московскому времени) на 1137-ом километре автомобильной трассы М-39 в районе перевала Тахта-Карача в Кашкадарьинской области в Узбекистане на проезжающую мимо машину с горы упал каменный валун.
Сейчас путь через перевал закрыт — работники МЧС пытаются убрать валун с автотрассы.
Ранее сообщали, что после конфликта у ночного клуба Нападающий хоккейного клуба «Металлург» Артем Торточаков скончался. Между хоккеистом и горожанином произошла ссора, потом драка. Во время неё подозреваемый нанёс Торточакову несколько ударов по голове.
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«В результате происшествия трое человек, находившихся в автомобиле, погибли на месте», — поделился представитель СБДД.
Сейчас путь через перевал закрыт — работники МЧС пытаются убрать валун с автотрассы.
Ранее сообщали, что после конфликта у ночного клуба Нападающий хоккейного клуба «Металлург» Артем Торточаков скончался. Между хоккеистом и горожанином произошла ссора, потом драка. Во время неё подозреваемый нанёс Торточакову несколько ударов по голове.
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Ольга Енгалычева