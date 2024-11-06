В многоэтажке в Воронежской области взорвался газ, погиб человек

Фото: istock / dzika_mrowka
В девятиэтажном доме в Воронежской области произошёл пожар — причиной стал хлопок газа, информирует пресс-служба МЧС России.
По предварительной информации, один человек погиб, ещё один, 15-летний подросток, пострадал.
Ведомство уточняет, что на месте ЧП работают 48 специалистов и 16 единиц техники.
Ранее появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде. На кадрах можно заметить горящее здание и столб дыма. После удара вражеского БПЛА произошел громкий взрыв. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнём повреждено три квартиры», — сказано в сообщении.
Ведомство уточняет, что на месте ЧП работают 48 специалистов и 16 единиц техники.
Ранее появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде. На кадрах можно заметить горящее здание и столб дыма. После удара вражеского БПЛА произошел громкий взрыв. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак