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В многоэтажке в Воронежской области взорвался газ, погиб человек

После взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области скончался человек
Фото: istock / dzika_mrowka

Фото: istock / dzika_mrowka

В девятиэтажном доме в Воронежской области произошёл пожар — причиной стал хлопок газа, информирует пресс-служба МЧС России.
По предварительной информации, один человек погиб, ещё один, 15-летний подросток, пострадал.

«Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнём повреждено три квартиры», — сказано в сообщении.


Ведомство уточняет, что на месте ЧП работают 48 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде. На кадрах можно заметить горящее здание и столб дыма. После удара вражеского БПЛА произошел громкий взрыв. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#человек
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#газ
Медведь накинулся на женщину во время ужина в ресторане
Daily Mail: Медведь напал на посетительницу ресторана в Мексике после попытки прогнать его
06 ноября 2024, 06:10

Фото: istock / Byrdyak

В штате Нуэво-Леон, Мексика, черный медведь-барибал зашел в ресторан при отеле и накинулся на ужинавшую там женщину.
По данным Daily Mail, зверь появился во внутреннем дворике заведения, когда там сидели мужчина и женщина. Хищник поставил передние лапы на столик и начал угощаться их блюдами. Все это время пара не двигались, чтобы не спровоцировать медведя.

Через небольшой промежуток времени к столику отдыхающих подошли работник отеля и охранник с трубами в руках. Сотрудники пытались отогнать зверь, но только разозлили его. Хищник напал на женщину, ударил ее лапой по лицу и сбежал. Уточняется, что женщина серьезно не пострадала.

Черные медведи считаются исчезающим видом в Мексике. Звери часто проявляются в людных местах в поисках пищи, так как ареалы их обитания страдают от засухи и застраиваются.

Ранее неизвестный напал с топором на людей в электричке во Франции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#животные
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Следствие по делу о попытке диверсии в воинской части Подмосковья завершено
06 ноября 2024, 04:44

Фото: iStock/Rawf8

Следствие завершило расследование дела трех молодых людей, обвиняемых в попытке диверсии на территории военной части в Подмосковье, передает ТАСС.
Как сообщил адвокат одного из фигурантов, Игорь Поповский, двум братьям — Матвею и Тимофею Мельниковым — ужесточили обвинение, добавив статьи о государственной измене и участии в террористическом сообществе.

Юрию Михееву и братьям Мельниковым инкриминируется покушение на диверсию с тяжкими последствиями. По версии следствия, Мельниковы, завербованные украинскими спецслужбами, получили от куратора из Легиона «Свобода России» задание поджечь военную технику в Дмитровском районе. Для фиксации действия на видео к ним присоединился Михеев.

В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты начнут изучать материалы дела, состоящего из шести томов. После этого дело будет передано во 2-й Западный окружной военный суд. По данным правоохранительных органов, все трое признали вину и раскаялись.

Дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

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#подмосковье
#суд
#обвинение
#видео
#следствие
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Совратившую 12-летнего школьника учительницу обвинили в еще одном преступлении
WITI: американская учительница изнасиловала школьников 12 и 14 лет
06 ноября 2024, 03:35

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В американском штате Висконсин учительница, которая была обвинена в изнасиловании 12-летнего мальчика, получила второе схожее обвинение, передает WITI.
В 2023 году сын учительницы Анны Марии Крокер решил устроить зимнюю ночевку с друзьями. Однако после того, как ребята легли спать, их ждала шокирующая сцена: ночью к одному из них подошла Крокер, совершенно голая. Пострадавший умолял женщину прекратить и пытался оттолкнуть ее от себя, но у него ничего не вышло — другие подростки могли лишь в ужасе наблюдать за происходящим.

Позже школьники сказали, что женщина была явно пьяна еще с начала вечера, вела себя странно и дико.

Ранее Крокер также обвинялась в изнасиловании ребенка до 13 лет и хранении детской порнографии, в чем она призналась.

Впоследствии следование узнало информацию о других тайных интимных фотографиях и видео Крокер, которыми она обменивалась с 14-летним подростком. По словам этого школьника, женщина совратила его и дело дошло до действий интимного характера.

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#подростки
#школьники
#обвинение
#пострадавший
#изнасилование
#насилие
#тюрьма
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Удовольствие от убийства: После ссоры с родителями 15-летняя девочка наткнулась на изверга-рецидивиста
06 ноября 2024, 00:07

Фото: istock / Петр Ткаченко

Подозреваемого в убийстве в Омске 15-летней Евангелины из Москвы арестовали, им оказался неоднократно судимый 41-летний токарь Олег К. Близкие до последнего верили, что девочка жива, но правда оказалась печальной. В материале «Радио 1» расскажем подробности пропажи и убийства школьницы.

Пропажа девочки

15-летняя Ева (так девочку называли близкие) приехала из Москвы в Омск вместе с родителями. Согласно информации СМИ, в этом городе живут родственники семьи – прабабушка и дядя. 22 июля семья собралась улетать домой, но решила прогуляться перед аэропортом. В тот день девочка поссорилась с родителями, поэтому они ушли гулять порознь. Отец рассказал, что позже семья звонила Еве, чтобы позвать гулять с собой, и она присоединилась, но ненадолго.

«Она сказала: «Я возьму ручную кладь, рюкзак уже взяла с собой. А вы идите, собирайтесь, я вас догоню». Это произошло чуть дальше по тропинке. То есть, если там прямо пойти, то к Иртышу можно выйти», – признался отец школьницы.
После прогулки родители начали собираться в аэропорт, но Ева так и не появилась. Тогда они начали звонить дочери, но телефон был уже вне зоны доступа.

Убила сына за съеденный виноград: что стало с опекуншей, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева
Убила сына за съеденный виноград: что стало с опекуншей, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева

«Домашняя девочка»

Девочка так и не вышла на связь, родители обратились в правоохранительные органы. Отец остался в Омске искать дочь, а супруга с младшими детьми отправились домой в Москву. По плану, мать должна была передать детей бабушке и вернуться, чтобы тоже участвовать в поисках ребенка.

«Она не склонна куда-то уходить, убегать. Такого нет, она домашняя девочка. Она могла немножко погулять — все мы иногда как позлимся, выйдем, гуляем. При этом она понимает, что, если надо вылетать, она придет вовремя. При этом, как у любого подростка, у нее не выключен телефон», — заявил отец.
Согласно рассказу отца, через приложение для родителей на телефоне он выяснил, что на телефоне ребенка оставалось 65% зарядки. Мужчина считает, что дочь не стала бы намеренно игнорировать маму и папу. Также они с женой уверены, что девочка не могла специально убежать.

Поиски несовершеннолетней продолжались три дня. 25 июля Евангелину обнаружили мертвой. Ее тело было найдено в реке примерно в 18:20. По информации СМИ, девочку заметил водитель судна, который собирался завести свою лодку.

Родители были уверены, что Ева умерла не в результате несчастного случая. Отец девочки заявил, что прессе и неравнодушным людям нельзя «отпускать» эту ситуацию до раскрытия преступления, в первую очередь для самих себя.

«Мы увезли всех своих детей из Омска, но те или тот, кто сделал это с Евой, вполне возможно, все еще остается в городе», — заявил отец.

Насильник в маске

В августе 2019 года был задержан 36-летний «десантник из Омска», подозреваемый в нападении на 24–летнюю девушку в парке им. 30-летия Победы. В 2004 году мужчина был осуждён сразу по двум статьям за сексуальные преступления – ст. 131 и ст. 132 УК РФ. Негодяй вышел из колонии в ноябре 2018 года, и до совершения преступления состоял на профилактическом учете.

Фото: istock / Vladimir Zapletin

По данным следствия, подозреваемый, который заранее готовился к совершению нападения, спрятав лицо под маской, примерно в 11 часов утра набросился на гулявшую в парке около озера одинокую девушку, жестоко её избил и в камышах пытался совершить сексуальный акт. Однако насильника напугал звук приближающейся к озеру машины. В попытке скрыть свои деяния, мужчина бросил потерпевшую и ее вещи в воду и скрылся. Девушка смогла выплыть и обратиться к людям, которые уже вызвали полицейских.

Мужчина попал под подозрение в причастности к убийству девочки. Поиски зацепок в раскрытии этой истории продолжались три месяца и наконец дали результат.

«Убийство ради убийства»

На допросе обвиняемый заявил, что в тот роковой день ловил рыбу на берегу Иртыша, а девочка сама подошла к нему и якобы между ними возник конфликт. После мужчина хладнокровно убил школьницу и бросил в реку.

Он признался, что расправился с девочкой «ради убийства». Факт сексуального насилия над жертвой официально не подтвердили, как и появившиеся в СМИ данные о найденном на её теле геноме убийцы.

По данным «СуперОмска», Евангелина скончалась в результате утопления, также обнаружено повреждение щитовидного хряща. Такая травма может появиться при удушении.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, где пробудет до 23 декабря.

Фото: istock / Rawf8

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Вандалы повредили 53 могилы на кубанском кладбище
05 ноября 2024, 20:12

Фото: iStock/ vyasphoto

На Кубани объявили в розыск вандалов, которые осквернили более 50 надгробий на кладбище, информирует региональное управление МВД.
Вандализм произошёл на кладбище в Тихорецком районе Краснодарского края.

«Около 10:00 в ОМВД России по Тихорецкому району поступило сообщение о повреждении могил на кладбище в станице Архангельской. Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, зафиксировала 53 факта повреждения надгробных сооружений», — рассказала пресс-служба управления МВД.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту осквернения могил. Личности правонарушителей полиция ещё не установила.

Ранее в подмосковном посёлке Уваровка мужчина случайно обнаружил тайное детское кладбище. На участках погребены воспитанники местного интерната для детей с особенностями в развитии.

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#мвд
#уголовное дело
#вандализм
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#происшествия
#служба
#краснодарский край
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В России восьмиклассник избил стулом пришедшего в первый день на работу учителя
В Саратове восьмиклассник избил пришедшего в первый день на работу учителя
05 ноября 2024, 18:30

Фото: iStock/Zhang Shu

В Саратове восьмиклассник избил учителя физики, который в первый день пришел на работу в школу №90. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Саратова и области».
Уточняется, что педагог начал трепать одного из юношей за воротник, после чего забрал у него рюкзак. За школьника заступился его одноклассник.

Он хотел вернуть вещь, в результате чего между ним и учителем завязалась словесная перепалка. В итоге мужчина бросил в восьмиклассника рюкзак, а тот в ответ ударил педагога стулом. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в одной из лучших школ российский столицы затравили и избили 14-летнего подростка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Смешной приговор: двухлетняя девочка с Кубани не вернулась из детского сада, кто виноват в гибели малышки
05 ноября 2024, 17:51

Фото: istockphoto / eranicle

9 сентября 2019 года в детском саду в Краснодаре произошла трагедия: двухлетняя девочка погибла из-за упавшего на неё дерева. Подробнее о происшествии расскажет «Радио 1».

Трагедия в Краснодарском детском саду


К маю 2021 года после трагедии в детском саду №48 в Краснодаре, где упавшее дерево привело к гибели двухлетней девочки, пройдёт уже полтора года, из которых год — судебные процессы.

Ответчиками по делу являются заведующая дошкольным учреждением и представитель администрации. Согласно решению суда, именно они признаны виновными в смерти ребёнка, о чём сообщил Краснодарский краевой суд.

9 сентября 2019 года во время прогулки в детском саду двух детей и воспитателя упало дерево. Выжили все, кроме двухлетней Вики Чередниченко. У девочки была открытая черепно-мозговая травма, спасти её было практически невозможно.

О случившемся в детском саду мама маленькой Вики узнала из родительского чата в мессенджере.

«В эту группу ходит мой младший ребенок. Все случилось в момент, когда мой супруг привез сына в детский сад. Почти всех ребят завели на закрытую веранду, чтобы они играли под навесом, но несколько детей просто не успели зайти», — сообщила «Комсомольской правде» — Кубань» мама одного из детсадовцев Ирина.
Во время расследования провели множество экспертиз. Внимание правоохранителей привлёк каштан. После трагедии департамент образования сообщил, что дерево было живым и безопасным, однако родители девочки считают, что каштан был гнилым, но никто не стал обращать на это внимание.

«Родители других детей говорили, что раньше с этого дерева уже падала ветка. Но никто не придал этому особого значения. Дерево давно должны были спилить, оно уже трухлявое, ему 50-60 лет!», — рассказал «Комсомольской правде» — Кубань» отец погибшей Виктор Чередниченко.
Позже выяснилось, что дерево действительно было аварийным и его ствол прогнил почти на 90%.

Тем не менее, по мнению следователей, заведующая детским садом не приняла необходимых мер для проведения обследования и своевременного удаления опасного каштана.

«Кроме того, главным специалистом департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара в марте 2018 года проводилось обследование зеленых насаждений дошкольного учреждения, в том числе и указанного дерева. Согласно заключению эксперта уже на тот момент каштан был аварийным. Но обвиняемый посчитал, что состояние дерева удовлетворительное», — отметили в СУ СК по региону.


Фото: istockphoto / FotoDuets

Суд


В результате расследования прокуратура передала в суд уголовное дело, фигурантами которого стали представитель городской администрации и бывшая заведующая детским садом. Им предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека.

В зале суда никто из обвиняемых так и не признал свою вину.

Эксперт, изучавший сруб аварийного каштана, дважды участвовал в судебном процессе. Сотрудник мэрии пытался оспорить выводы специалиста, но обвинение не ставило под сомнение его квалификацию. Оказалось, что дерево на 90% поражено трутовиком, что вызвало его аварийное состояние.

27 мая 2021 года Ленинский районный суд Краснодара наконец принял решение по резонансному делу.

Экспертиза показала, что на момент падения дерево было живым, но аварийным и нуждалось в немедленном удалении. В 2018 году состояние дерева уже было признано аварийным, но ответственным сотрудником это было проигнорировано.

Заведующая детским садом, в свою очередь, не предприняла необходимых мер для проверки состояния зелёных насаждений на территории учрежденияСуд признал заведующую детским садом виновной. Её приговорили к 1,5 годам колонии-поселения и лишили права работать с детьми на два года.

Сотрудника администрации вынесли наказание в виде ограничения свободы, но из-за истечения срока давности дела, он был освобождён от уголовной ответственности.

«Когда вынесли приговор, нас с женой он вообще не порадовал, он смешной даже. На апелляцию они сразу подали, потому что не согласны с приговором — заведующая считает, что очень жесткий приговор для нее», — прокомментировал Чередниченко.

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#суд
#детский сад
#ребёнок
#трагедия
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Убила сына за съеденный виноград: что стало с опекуншей, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева
05 ноября 2024, 16:28

Далер Бобиев (Фото: «ЛизаАлерт»)

26 июня 2023 года опекун Далера Бобиева Вероника Наумова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. Она сообщила, что ребёнок ушёл из дома и не вернулся. Исчезновение мальчика вызвало широкий общественный резонанс, и дело стало одним из самых громких и скандальных в стране. Как получилось, что родители, которые приняли ребёнка в свою семью, стали главными обвиняемыми по этому делу и как продвигается ход расследования расскажет «Радио 1».

История исчезновения Далера Бобиева


Далер Бобиев пропал ранним утром в понедельник, 26 июня, в районе Вторчермета в Екатеринбурге. Опекун мальчика Вероника Наумова первой сообщила о его исчезновении.

Многодетная мать рассказала следователям, что видела ребёнка вечером перед его пропажей, но не знала точно куда он ушёл.

Полицейские и волонтёры, включая поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начали поиски мальчика. К ним присоединились кинологи с собаками и местные жители, которые прочёсывали город в надежде найти Далера живым. Листовки с фотографией пропавшего малышка были расклеены повсюду.

На второй день расследования Вероника Наумова поделилась информацией о том, что Далер страдает психическим заболеванием и находится под влиянием своего вымышленного друга. Кроме того, она заявила, что мальчик чуть не убил свою сестру, которая воспитывалась с ним в одном детском доме.

«У него было подозрение на шизофрению. У него есть воображаемый друг, который говорит ему, что делать. То он положил руки на обогреватель, то еще что-то. Ну, такие моменты уже были у нас. Разные случаи», — рассказывала Наумова.
Также она сообщила, что ребёнок проживал в одной комнате со своим старшим братом, родным сыном Наумовой. Именно брат, по словам Вероники, первым обнаружил пропажу мальчика.

Наумова призналась, что хотела вернуть Далера обратно в детский дом, но не успела — мальчик исчез.

Показания близких Наумовой сразу привлекли внимание следственных органов. Правоохранительные органы были озадачены тем фактом, что Наумова, которая знала своего приёмного сына как свои пять пальцев, не сразу призналась в особенностях его психики. В то время силовики даже не подозревали, насколько они были близки к разгадке таинственного исчезновения.

Другая версия случившегося


На следующий день у следствия появились новые версии исчезновения Бобиева. По словам Наумовой, неблагополучные родители Далера и его сестры, бросившие их в детском доме, могли забрать сына обратно. Наумова вспомнила, что за несколько дней до исчезновения мальчика к нему на улице подошла странная женщина, которая предлагала ему сбежать.

27 июня в квартире биологической матери ребёнка провели обыск. Сотрудники правоохранительных органов приложили максимум усилий, чтобы обнаружить любую информацию, способную привести к спасению шестилетнего ребёнка.

«Вот они только что от меня ушли. Все пересмотрели у нас дома, обыск был. Перевернули всё: диван, шифоньер, все вещи вытряхнули. У свекра тоже в диван заглядывали.Я очень переживаю, все-таки родной сын!», — рассказывала женщина.
При этом она призналась, что злоупотребляла алкоголем и жизнью родного сына не интересовалась.

Также стало известно, что биологический отец мальчика Худжановиддин Бобиев отбывает наказание и не знал о пропаже сына.

Фото: iStock/eugenekeebler

Поиски мальчика закончены


На вторые сутки мальчика искали уже более 1500 человек, среди которых были оперативники, тщательно изучавшие заброшенные здания и открытые люки в разных частях города.

Вечером стало известно о задержании Вероники Наумовой по подозрению в причастности к исчезновению ребёнка. В 23 часа участники поисковой операции разошлись по домам.

Утром, на третий день поисков, ужасающую правду о судьбе Далера раскрыли всему городу: мальчика нашли мёртвым в гараже его опекунов. Ребенка спрятали в сумке, полагая, что так его не найдут.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что к тому времени Далер был мёртв уже полгода.

Детали гибели Далера Бобиева


В 2019 году Наумова и её муж Александр решили взять под опеку Далера и его сестру.

Всего в семье Наумовых было шестеро детей, из которых трое — родные. Изначально Наумова планировала оформить опеку только над сестрой Далера, но работники детского дома убедили её не разлучать детей.

На многочасовых допросах Наумова призналась в преступлении, а на допросах выплывали всё более страшные подробности.

Один из воспитанников этой семьи, который ушёл из дома сразу после достижения совершеннолетия, рассказал о жестоком обращении со стороны опекуна. Женщина била мальчика и наказывала за малейшие проступки.

«В подвал спускала голого, кипятком из лейки поливала, шокером била. Она всем говорила, якобы Далера его воображаемый друг Костя заставлял руки класть на обогреватель. На самом деле это она ему руки клала и так держала. Это был масляный обогреватель, который сильно жжется. Так она его наказывала за то, что воровал еду. Он недоедал, ходил ночью к холодильнику. Ее это бесило», — рассказал воспитанник семьи.
Кроме того, он рассказал, что диагноз Далера — ложь.

«Она хотела оформить инвалидность Далеру, а для этого нужен был серьезный диагноз. Тогда она внушила Далеру, что у него есть воображаемый друг Костя. Ей было выгодно, чтобы мальчика признали невменяемым. Вероника кусала его и говорила, что это сделал его друг Костя».
По словам сестры Далера, в тот злополучный вечер мальчик без разрешения съел виноград. Это очень сильно разозлило Веронику, и она жестоко избила его большим железным рожком для обуви.

Сама Наумова заявляет, что незадолго до обращения в полицию у них произошёл трагический случай: она купала Далера в ванне, но отвлеклась, а когда вернулась, обнаружила, что мальчик перестал дышать.

Женщина призналась, что испугалась, что потеряет остальных детей. Она знала о предстоящей проверке и решила инсценировать несчастный случай. Но экспертиза показала, что ребёнок умер ещё несколько месяцев назад.

Дети Наумовой признались, что Вероника часто связывала мальчика и потапливала в ванной, таким образом вымещая на нём всю свою злость и неприязнь.

«В тот день всё было так же. Она последняя, кто видел маленького мальчика живым. Видимо, когда топила, перестаралась. Далер потерял сознание. Скорую она вызывать не стала и научила детей, что говорить», — рассказали в E1.RU.

Суд над Вероникой Наумовой


26 августа 2023 года Свердловский областной суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела об убийстве Далера Бобиева Вероникой Наумовой. Много месяцев женщина провела в СИЗО и регулярно просила изменить меру пресечения на домашний арест, но суд отказал.

Кроме того, Наумова готова вернуть пособия, полученные после смерти Далера, но отрицает свою вину в убийстве.

«Когда человек извиняется, он чувствует свою вину, значит, он причастен. Я очень переживаю за произошедшее. Мне тяжело от этого. Извиняться я могу только за то, что я не уберегла его. Но своей вины именно в смерти я не чувствую, потому что ее просто нет», — заявила Наумова.

14 июня 2024 года Следственный комитет предъявил Веронике Наумовой, её мужу и племяннику мужа окончательное обвинение.

Их обвиняют в следующих преступлениях:

  • умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка, истязание группой лиц в отношении двух малолетних;
  • незаконное лишение свободы ребёнка;
  • вовлечение ребёнка в совершение тяжкого преступления путём угроз;
  • неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка, соединённое с жестоким обращением;
  • мошенничество при получении выплат;
  • убийство ребёнка с особой жестокостью и по мотивам национальной ненависти.
Согласно данным следствия, Наумова изолировала мальчика, не позволяя ему покидать дом, общаться с другими детьми и ходить в детский сад.

Кроме того, она кусала ребёнка, чтобы он сошёл с ума.

В последний день жизни малыша в декабре 2022 года Наумова жестоко его избила и убила в ванной. Затем она спрятала тело Далера в сумке и отнесла в гаражный комплекс.

Похороны Далера


Похороны Далера Бобиева состоялись в начале июля. На церемонии присутствовали около 300 человек, среди которых были родственники, представители разных религиозных общин и сотрудники правоохранительных органов.

«Мы собрались здесь, чтобы проводить Далера по мусульманским обычаям и поддержать его семью в этот тяжелый день», — сказал двоюродный брат Далера Шамсутдин Бобиев.
Мальчика похоронили на мусульманском кладбище в Горном Щите.

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Воры вынесли всё сливочное масло из екатеринбургского магазина
Baza: В Екатеринбурге воры вынесли из магазина сливочное масло на 100 тыс. руб.
05 ноября 2024, 16:12

Фото: iStock/ YelenaYemchuk

Двое неизвестных проникли в магазин молочной продукции в Екатеринбурге и украли из него всё имеющееся сливочное масло, сообщает Телеграм-канал Baza.
Кража произошла в ночь на 5 ноября на улице Тверитина в Екатеринбурге. Двое мужчин в масках залезли в магазин, забрали найденное сливочное масло и скрылись. Ограбление длилось около двух минут. Один из грабителей также взял из магазина несколько молочных коктейлей.

Владельцы торговой точки рассказали, что ущерб за украденный продукт составил 100 тысяч рублей. Правоохранительные органы уже разыскивают правонарушителей. Директор магазина просил оповестить его, если кто-то в городе станет продавать с рук их сливочное масло.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыло 90 тонн сливочного масла из ОАЭ. Его везли на кораблях через Иран и Каспийское море.

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