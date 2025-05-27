В Приамурье из-за большегруза частично разрушился мост через Обку

Фото: кадр видео Telegram-канала «Амурский Минтранс» @mintrans_amur
Частичное разрушение моста через реку Обка произошло на автодороге «Зея — Золотая Гора» в Зейском округе Амурской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Амурский Минтранс», публикуя кадры с места события.
По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, инцидент случился 26 мая из-за проезда по переправе тяжеловесного транспорта, не имевшего разрешения.
Движение сейчас осуществляется по одной полосе, доступной только для легковых автомобилей, а подрядчики приступили к восстановительным работам.
Ведомство подчеркнуло, что действия водителя грузовика, нарушившего ограничения, привели не только к повреждению инфраструктуры, но и поставили под угрозу транспортную доступность для жителей.
На кадрах, опубликованных минтрансом, видно, как трал с бульдозером проломил деревянный мост и перевернулся.
Местные СМИ уточняют, что это единственная переправа на трассе, ведущей в поселок Береговой, а альтернативных маршрутов нет.
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Движение сейчас осуществляется по одной полосе, доступной только для легковых автомобилей, а подрядчики приступили к восстановительным работам.
Фото: кадр видео Telegram-канала «Амурский Минтранс» @mintrans_amur
Ведомство подчеркнуло, что действия водителя грузовика, нарушившего ограничения, привели не только к повреждению инфраструктуры, но и поставили под угрозу транспортную доступность для жителей.
На кадрах, опубликованных минтрансом, видно, как трал с бульдозером проломил деревянный мост и перевернулся.
Местные СМИ уточняют, что это единственная переправа на трассе, ведущей в поселок Береговой, а альтернативных маршрутов нет.
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Мария Моисеева