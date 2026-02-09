На Чукотке возбудили дело из-за невыплаты 100 млн зарплаты сотрудникам компании

09 февраля 2026, 11:49

Фото: iStock/blinow61

Уголовное дело возбудили в Чукотском автономном округе из-за крупной задолженности по зарплате перед сотрудниками частной компании. Общая сумма невыплат превысила 100 миллионов рублей.





Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, дело открыто по статье о полной невыплате заработной платы более двух месяцев. По версии следствия, деньги не получали свыше 500 работников предприятия.



Правоохранители считают, что нарушения продолжались с октября 2025 года по настоящее время. Следствие указывает, что действия работодателя противоречат конституционному праву граждан на вознаграждение за труд, а также требованиям Трудового кодекса.



Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают меры для восстановления прав сотрудников. Ведомство также проверяет финансовую деятельность организации и причины образования столь крупной задолженности.

