На Чукотке возбудили дело из-за невыплаты 100 млн зарплаты сотрудникам компании
Уголовное дело возбудили в Чукотском автономном округе из-за крупной задолженности по зарплате перед сотрудниками частной компании. Общая сумма невыплат превысила 100 миллионов рублей.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, дело открыто по статье о полной невыплате заработной платы более двух месяцев. По версии следствия, деньги не получали свыше 500 работников предприятия.
Правоохранители считают, что нарушения продолжались с октября 2025 года по настоящее время. Следствие указывает, что действия работодателя противоречат конституционному праву граждан на вознаграждение за труд, а также требованиям Трудового кодекса.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают меры для восстановления прав сотрудников. Ведомство также проверяет финансовую деятельность организации и причины образования столь крупной задолженности.