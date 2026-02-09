Россияне во Вьетнаме массово жалуются на жуткие ожоги от местных «букашек»
Во Вьетнаме участились случаи контакта туристов с ядовитыми жуками-томкатами. Как сообщает Telegram-канал SHOT, насекомые оставляют на коже сильные ожоги и волдыри.
Пострадавшие россияне сообщают о многочисленных укусах. Среди них — жительница Перми Ксения, которая сейчас отдыхает с семьей на острове Фукуок.
После появления зудящих укусов женщина обратилась к местным врачам. Медики назначили мази и лекарства, но не подтвердили конкретную причину. Позже укусы превратились в волдыри, а Ксения обнаружила жука-томката в своём отеле.
Сейчас во Вьетнаме продолжается сезон активности этих насекомых. Высокая влажность создаёт благоприятные условия для их размножения. В социальных сетях и чатах туристы пишут, что жуки проникают даже на верхние этажи отелей, перемещаются по номерам и оставляют на теле болезненные следы.
