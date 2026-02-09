Россияне во Вьетнаме массово жалуются на жуткие ожоги от местных «букашек»

09 февраля 2026, 11:01

Во Вьетнаме российские туристы столкнулись с ожогами от ядовитых жуков-томкатов

Фото: Istock/Tsyb_Oleg

Во Вьетнаме участились случаи контакта туристов с ядовитыми жуками-томкатами. Как сообщает Telegram-канал SHOT, насекомые оставляют на коже сильные ожоги и волдыри.