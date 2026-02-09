Достижения.рф

Россияне во Вьетнаме массово жалуются на жуткие ожоги от местных «букашек»

Во Вьетнаме российские туристы столкнулись с ожогами от ядовитых жуков-томкатов
Фото: Istock/Tsyb_Oleg

Во Вьетнаме участились случаи контакта туристов с ядовитыми жуками-томкатами. Как сообщает Telegram-канал SHOT, насекомые оставляют на коже сильные ожоги и волдыри.



Пострадавшие россияне сообщают о многочисленных укусах. Среди них — жительница Перми Ксения, которая сейчас отдыхает с семьей на острове Фукуок.

После появления зудящих укусов женщина обратилась к местным врачам. Медики назначили мази и лекарства, но не подтвердили конкретную причину. Позже укусы превратились в волдыри, а Ксения обнаружила жука-томката в своём отеле.

Сейчас во Вьетнаме продолжается сезон активности этих насекомых. Высокая влажность создаёт благоприятные условия для их размножения. В социальных сетях и чатах туристы пишут, что жуки проникают даже на верхние этажи отелей, перемещаются по номерам и оставляют на теле болезненные следы.

Ольга Щелокова

