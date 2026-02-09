«Машина была выключена»: Подросток погиб в бетономешалке в Пермском крае, раскрыли странности дела

09 февраля 2026, 11:12

Бизнесмен Карапетян указал на странности в гибели подростка на его производстве

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В истории гибели 17-летнего Романа Сторожева на производстве пермского предпринимателя Ромика Карапетяна, где подросток, по предварительной версии, погиб в бетономешалке по собственной вине, остаются нестыковки. Об этом Карапетян и его адвокат Аркадий Иванов рассказали изданию 59.ru.





По словам бизнесмена, Сторожев не мог оказаться внутри работающего бетоносмесителя. Адвокат Иванов сообщил, что провёл эксперимент. В ту же бетономешалку поместили тушу свиньи, после чего сравнили характер повреждений.



По утверждению защитника, травмы животного оказались не такими, как у погибшего подростка. Кроме того, Иванов отметил, что на теле Сторожева были повреждения, которые, по его мнению, не связываются с работой бетономешалки.



Также адвокат рассказал, что подросток и другие практиканты якобы не раз попадались на нарушениях дисциплины. По его словам, они могли баловаться на технике, а однажды даже врезались в стену на погрузчике. Иванов допускает, что трагедия могла произойти иначе. Например, друзья Сторожева могли случайно включить бетономешалку, когда юноша уже находился внутри.





«Мне сообщили, что студент погиб в бетоносмесителе. Как он вообще там оказался? Машина была выключена», — добавил Карапетян.