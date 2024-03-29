На даче в Электрогорске нашли 18 кустов конопли и более 5 кг марихуаны

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Запрещённые вещества обнаружили подмосковные полицейские на одной из дач в Электрогорске, по подозрению в распространении наркотиков задержаны две арендаторов дачного дома: жители Москвы 32 и 36 лет, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«На дачном участке полиция обнаружила 18 кустов конопли, а также полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной, общая масса наркотика составила более пяти килограммов марихуаны», — говорится в сообщении.Против задержанных завели уголовное до по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению».
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