На даче в Электрогорске нашли 18 кустов конопли и более 5 кг марихуаны

Запрещённые вещества обнаружили подмосковные полицейские на одной из дач в Электрогорске, по подозрению в распространении наркотиков задержаны две арендаторов дачного дома: жители Москвы 32 и 36 лет, сообщает пресс-служба областного главка МВД.