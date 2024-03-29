Подмосковный депутат получил семь лет колонии за выращивание марихуаны

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Члена Совета депутатов городского округа Протвино Александра Шаболду признали виновным в незаконном производстве наркотиков, суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.
«В ходе следствия полиция установила, что депутат Шаболда организовал в гараже теплицу по выращиванию марихуаны. При обыске там нашли расфасованные высушенные части конопли и удобрения для растений», — говорится в сообщении.Сам Шаболда признался, что выращивал марихуану и распространял эти наркотики среди знакомых и друзей.
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