На детской площадке в Москве незнакомец попытался увести восьмилетнего мальчика
В столице мужчина попытался увести мальчика с детской площадки. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент случился у станции метро «Вавиловская» днём 25 июля. Очевидцы заметили подозрительного мужчину возле детской площадки. По словам местного жителя, незнакомец долго наблюдал за играющими детьми, после чего приблизился к восьмилетнему мальчику.
Свидетель рассказал, что мужчина заявил ребёнку: «Я твой папа», взял его за руку и попытался увести с собой. Школьник вырвался, добежал до взрослых и позвонил отцу. Находившиеся на площадке матери немедленно вызвали полицию.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого неподалёку и вернули его к месту происшествия. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.
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