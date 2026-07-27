«Рассёк шею до позвоночника»: Подросток на мотоцикле налетел на проволоку и выжил

27 июля 2026, 14:27

В Челябинске мотоциклист-подросток получил травму шеи из-за натянутой проволоки

Фото: Istock/Gumpanat

В Челябинске подросток на мотоцикле врезался в натянутую проволоку. Об этом информирует Министерство здравоохранения Челябинской области.