«Рассёк шею до позвоночника»: Подросток на мотоцикле налетел на проволоку и выжил
В Челябинске подросток на мотоцикле врезался в натянутую проволоку. Об этом информирует Министерство здравоохранения Челябинской области.
По информации ведомства, проволока рассекла шею юноши до позвоночника, повредив трахею и пищевод. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу без сознания. Крупные сосуды — сонная артерия и вены — остались неповрежденными.
Этот факт спас молодому человеку жизнь. В момент госпитализации подросток дышал через раневое отверстие на шее. Врачи сначала провели интубацию трахеи, затем выполнили пластику пищевода. На завершающем этапе хирурги прооперировали трахею.
Пациент провел в стационаре 12 дней, после чего медики перевели его в Морозовскую больницу Москвы для восстановления голоса. В настоящее время состояние юноши оценивают как удовлетворительное. Он уже вернулся к обычной жизни.
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