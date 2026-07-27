В Москве мужчина похитил 6 млн рублей у женщины под предлогом лечения её ребёнка
В Москве мужчину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает столичная прокуратура, он обманным путем получил от женщины более шести миллионов рублей под предлогом лечения её ребёнка.
Следователи выяснили, что в начале сентября 2025 года обвиняемый узнал о поисках россиянкой медицинского учреждения для несовершеннолетнего и предложил свою помощь. Он передал ей поддельные документы с расчётом стоимости лечения, а затем устроил звонок от лица, которое представил сотрудником клиники.
Этот человек подтвердил условия. Для убедительности гражданин вёл переписку с потерпевшей с нескольких аккаунтов: писал и от себя, и от имени работника медучреждения. Когда женщина обратилась напрямую в клинику, выяснилось, что денег туда не поступало.
После этого обвиняемый перестал выходить на связь, а полученные средства потратил на погашение личных долгов. Следствие продолжается, прокуратура контролирует ход расследования.
Читайте также: