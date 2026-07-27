В Москве мужчина похитил 6 млн рублей у женщины под предлогом лечения её ребёнка

27 июля 2026, 13:46

Фото: Istock/Elena Chelysheva

В Москве мужчину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает столичная прокуратура, он обманным путем получил от женщины более шести миллионов рублей под предлогом лечения её ребёнка.