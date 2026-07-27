В Забайкалье трёхлетний ребёнок выпал из автомобиля на ходу
Вечером 24 июля в городе Краснокаменске Забайкальского края из движущегося автомобиля Honda выпал ребёнок. Об этом информирует Госавтоинспекция Забайкалья.
Установлено, что за рулём находилась 25-летняя женщина. Её трёхлетний сын сидел на заднем сиденье в детском кресле, но не был пристёгнут ремнями безопасности.
Ребёнок не получил серьёзных травм. Медики доставили его в ближайшую больницу для осмотра. В отношении женщины полицейские вынесли постановление по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки детей»).
Кроме того, на мать составили административный материал по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию»). Документы направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.
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