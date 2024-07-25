Сотрудник «Лаборатории Касперского» изнасиловал и ограбил 15-летнюю школьницу

Фото: istockphoto/FOTOKITA
В Москве 27-летний IT-специалист из «Лаборатории Касперского» изнасиловал 15-летнюю школьницу. Кроме того, он отобрал у неё наушники.
Дмитрий Романов утром накануне, 24 июля, подкараулил девочку около школы № 1861 на Загорьевской улице, передаёт телеграм-канал SHOT. Он изнасиловал школьницу, а потом отобрал у неё наушники, после чего сбежал с места преступления.
В результате оперативно-розыскных мероприятий извращенца вычислили по горячим следам. Уже через несколько часов правоохранители задержали айтишника в подмосковном Домодедово, прямо у него дома. В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабёж». Известно, что ранее преступник работал в ФНС.
Читайте также:
Эстонца задержали по подозрению в сексуальном насилии над девочкой в Ивангороде
Подросток-инвалид пытался изнасиловать трехлетнюю сестру в Хабаровске
В Подмосковье 66-летнего директора завода заподозрили в растлении падчерицы
Александр Бойцов