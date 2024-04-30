На Домбае рухнувшее дерево убило пятилетнего мальчика — видео

Фото: istockphoto/marnag
Страшная трагедия произошла на автомобильной трассе на Домбае. Рухнувшее сухое дерево убило пятилетнего мальчика.
Семья туристов из Саратова путешествовала на автомобиле по горной территории в Карачаево-Черкесии в бассейне Теберды на Северном Кавказе, передаёт телеграм-канал Mash Gor. Они остановились, чтобы сфотографироваться у живописной реки. Когда родители и ребёнок проходили по обочине трассы, поперёк дороги упало сухое дерево. Огромный ствол раздавил пятилетнего малыша насмерть.
В местных социальных сетях пишут, что вдоль обочин дорог стоит много сухих деревьев, которые в случае падения будут представлять опасность для людей и проезжающих автомобилей. Ими никто специально не занимается, хотя это место очень популярно среди туристов и людей тут, как правило, бывает немало.
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Александр Бойцов