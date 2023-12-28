На друга Понасенкова, толкнувшего мужчину в центре Москвы, возбудили дело

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На друга публициста Евгения Понасенкова, который толкнул мужчину в центре Москвы, возбудили уголовное дело, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, происшествие случилось ещё 7 июня.
Понасенков вместе с другом Рамисом Зариповым гулял в центре Москвы, когда к ним подошёл 55-летний Олег Дибров, который, по словам публициста, начал к ним приставать. Зарипов оттолкнул Диброва. Мужчина упал, ударился головой об асфальт и получил открытую черепно-мозговую травму.
Диброва госпитализировали. Врачи несколько дней боролись за жизнь пострадавшего, однако, спасти его не удалось.
Сперва на Зарипова возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожно, однако, как сообщает Baza, теперь дело переквалифицировали в причинение смерти по неосторожности.
Сообщается, что суд должен состояться в первые месяцы 2024 года.
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Понасенков вместе с другом Рамисом Зариповым гулял в центре Москвы, когда к ним подошёл 55-летний Олег Дибров, который, по словам публициста, начал к ним приставать. Зарипов оттолкнул Диброва. Мужчина упал, ударился головой об асфальт и получил открытую черепно-мозговую травму.
Сперва на Зарипова возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожно, однако, как сообщает Baza, теперь дело переквалифицировали в причинение смерти по неосторожности.
Сообщается, что суд должен состояться в первые месяцы 2024 года.
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Евгения Парфентьева