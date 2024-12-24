На Эйфелевой башне произошёл пожар

Фото: iStock/encrier
Посетители и персонал Эйфелевой башни были экстренно эвакуированы из-за срабатывания противопожарной сигнализации. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на Общество по эксплуатации башни.
Сигнализация сработала из-за короткого замыкания в лифтовой электропроводке между вторым этажом и смотровой площадкой на вершине башни.
По регламенту безопасности SETE все находящиеся на башне были эвакуированы. Никто не пострадал, во время эвакуации опасности также не было.
В настоящее время пожарные и технический персонал устанавливают причины произошедшего.
Телеканал сообщает, что башня в скором времени будет открыта для посетителей.
По данным издания Bild, всего было эвакуировано 1200 человек.
Читайте также:
В Брянске пенсионерка подожгла авто, чтобы подать сигнал «вертолётам ФСБ из Москвы»
Шесть человек погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Татарстане
На Ставрополье мужчина уснул со включённым обогревателем и погиб
По регламенту безопасности SETE все находящиеся на башне были эвакуированы. Никто не пострадал, во время эвакуации опасности также не было.
В настоящее время пожарные и технический персонал устанавливают причины произошедшего.
Телеканал сообщает, что башня в скором времени будет открыта для посетителей.
По данным издания Bild, всего было эвакуировано 1200 человек.
Читайте также:
В Брянске пенсионерка подожгла авто, чтобы подать сигнал «вертолётам ФСБ из Москвы»
Шесть человек погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Татарстане
На Ставрополье мужчина уснул со включённым обогревателем и погиб
Анастасия Чинкова