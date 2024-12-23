В Брянске пенсионерка подожгла авто, чтобы подать сигнал «вертолётам ФСБ из Москвы»

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В Брянске пенсионерка подожгла автомобиль около отделения полиции, чтобы с помощью огня подать сигнал «вертолётам ФСБ из Москвы». Женщина стала жертвой мошенников, пишет Telegram-канал Baza.
Вечером 21 декабря на парковке около Брянского линейного отдела полиции загорелся автомобиль Mitsubishi Carisma 2002 года выпуска. Машина принадлежала помощнику оперативного дежурного. Пожар потушили за 10 минут, после чего задержали поджигательницу. Ей оказалась местная 76-летняя пенсионерка.
На допросе женщина рассказала следователям, что уже несколько дней находится на постоянной связи с «сотрудниками ФСБ из Москвы». Именно они потребовали поджечь автомобиль, чтобы огонь от него якобы увидел экипаж вертолётов с оперативниками из столицы.
За последние несколько дней по всей России произошли десятки случаев поджогов по требованиям мошенников. Так, несколько раз были взорваны фейерверки в отделениях банков и МФЦ.
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На допросе женщина рассказала следователям, что уже несколько дней находится на постоянной связи с «сотрудниками ФСБ из Москвы». Именно они потребовали поджечь автомобиль, чтобы огонь от него якобы увидел экипаж вертолётов с оперативниками из столицы.
За последние несколько дней по всей России произошли десятки случаев поджогов по требованиям мошенников. Так, несколько раз были взорваны фейерверки в отделениях банков и МФЦ.
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Анастасия Чинкова