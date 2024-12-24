Шесть человек погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Татарстане

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В Елабужском районе Татарстана произошел трагический пожар на животноводческой ферме, унесший жизни шести человек. По данным Telegram-канала Baza, возгорание началось около 3 часов ночи в здании, где проживали рабочие.
На момент инцидента в доме находились 39 человек. Спасательные службы смогли локализовать и потушить огонь примерно через час. К сожалению, на месте происшествия были обнаружены тела шести погибших, среди которых пятеро — граждане Узбекистана.
Предварительная версия причин пожара указывает на нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии и определения виновных.
Ранее стало известно, что в Оренбурге произошел взрыв газового баллона, в результате которого травмы получили четыре человека, среди которых — один ребенок. Инцидент произошел во время проведения ремонта натяжных потолков в одном из жилых помещений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Предварительная версия причин пожара указывает на нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии и определения виновных.
Ранее стало известно, что в Оренбурге произошел взрыв газового баллона, в результате которого травмы получили четыре человека, среди которых — один ребенок. Инцидент произошел во время проведения ремонта натяжных потолков в одном из жилых помещений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова