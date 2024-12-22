На Ставрополье мужчина уснул со включённым обогревателем — и погиб ​

Фото: telegram-канал МЧС России
На Ставрополье случился пожар из-за неисправности обогревателя и неосторожности жителя. В садовом товариществе «Железнодорожный» задымился жилой дом, где находился мужчина. Спасти хозяина дома не удалось.
По предварительным данным, он уснул со включённым обогревателем, который опрокинулся на деревянный пол. Возгорание успело самоликвидироваться до прибытия пожарных, однако мужчина погиб.
Фото: telegram-канал МЧС России
МЧС России напомнило о важности соблюдения правил безопасности при использовании электрических приборов.
Ведомство рекомендует не оставлять включённые обогреватели без присмотра. Их следует устанавливать вдали от занавесок и мебели, всегда использовать только сертифицированное оборудование и не перегружать электросеть.
Также специалисты советуют устанавливать пожарные извещатели для своевременного обнаружения возгораний.
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Фото: telegram-канал МЧС России
МЧС России напомнило о важности соблюдения правил безопасности при использовании электрических приборов.
Ведомство рекомендует не оставлять включённые обогреватели без присмотра. Их следует устанавливать вдали от занавесок и мебели, всегда использовать только сертифицированное оборудование и не перегружать электросеть.
Также специалисты советуют устанавливать пожарные извещатели для своевременного обнаружения возгораний.
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Мария Моисеева