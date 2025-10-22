В Уганде в массовом ДТП погибли 63 человека
В Уганде 63 человека погибли и несколько получили ранения в результате аварии с участием четырех автомобилей на шоссе Кампала — Гулу в ночь на 22 октября. Об этом проинформировали в пресс-службе дорожной полиции страны.
ДТП произошло около 0:15 по местному времени в районе населенного пункта Киталеба. В столкновении участвовали два пассажирских автобуса, грузовик и внедорожник.
Согласно предварительной информации, водитель одного из автобусов, следовавшего из Кампалы в Гулу, пытался обогнать грузовик. В этот момент навстречу ему двигался другой автобус, который также выполнял обгон.
Из-за этого оба транспортных средства столкнулись лоб в лоб. Затем в столкнувшиеся машины врезались остальные авто, участвовавшие в инциденте.
