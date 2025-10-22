В Уганде в массовом ДТП погибли 63 человека

22 октября 2025, 10:58

В Уганде 63 человека погибли в ДТП с автобусами, грузовиком и внедорожником

Фото: iStock/z1b

В Уганде 63 человека погибли и несколько получили ранения в результате аварии с участием четырех автомобилей на шоссе Кампала — Гулу в ночь на 22 октября. Об этом проинформировали в пресс-службе дорожной полиции страны.