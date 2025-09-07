Достижения.рф

На Эльбрусе нашли мертвым пропавшего туриста из Белоруссии

МЧС: Спасатели нашли тело туриста из Белоруссии, пропавшего на Эльбрусе
Фото: iStock/Solovyova

Спасатели нашли мертвым туриста из Белоруссии, пропавшего на Эльбрусе. Об этом сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.



Тело мужчины эвакуировали из района возле водопада Терскол, высота которого достигает 2800 метров. Труп передали в руки следователей для дальнейшего расследования.

Согласно данным МЧС, турист не был официально зарегистрирован. Он пропал три дня назад.

