На Эльбрусе нашли мертвым пропавшего туриста из Белоруссии
МЧС: Спасатели нашли тело туриста из Белоруссии, пропавшего на Эльбрусе
Спасатели нашли мертвым туриста из Белоруссии, пропавшего на Эльбрусе. Об этом сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.
Тело мужчины эвакуировали из района возле водопада Терскол, высота которого достигает 2800 метров. Труп передали в руки следователей для дальнейшего расследования.
Согласно данным МЧС, турист не был официально зарегистрирован. Он пропал три дня назад.
