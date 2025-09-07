В российском регионе рискованный манёвр на трассе обернулся трагедией для детей

07 сентября 2025, 10:33

Под Костромой секундная ошибка на трассе привела к трагедии

Фото: УМВД России по Костромской области

В городе Нерехта Костромской области 7 сентября произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали несколько человек, включая двух несовершеннолетних. Информацию о случившемся подтвердило Главное управление МВД России по региону.