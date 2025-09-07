В российском регионе рискованный манёвр на трассе обернулся трагедией для детей
В городе Нерехта Костромской области 7 сентября произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали несколько человек, включая двух несовершеннолетних. Информацию о случившемся подтвердило Главное управление МВД России по региону.
Согласно предварительным данным правоохранительных органов, 19-летний водитель автомобиля Renault Symbol совершал обгон и не справился с управлением. Его машина столкнулась с автомобилем Lada, которая двигалась во встречном направлении.
В результате аварии травмы получили оба водителя, а также пассажиры обоих транспортных средств. Среди пострадавших — двое подростков 15 и 16 лет. Медики доставили их в ближайшую больницу с различными повреждениями. Сейчас врачи оценивают их состояние.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.
