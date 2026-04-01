На Эвересте гиды травили туристов, чтобы «спасти» за деньги
В Непале раскрыли крупную мошенническую схему, связанную с восхождениями на Эверест. Об этом сообщает Daily Mail.
По его информации, проводники специально создавали ситуации, требующие экстренной эвакуации туристов на вертолете, чтобы получить страховые выплаты. Центральное следственное бюро Непала установило несколько таких способов обмана.
В одних случаях путешественников уговаривали притвориться больными, чтобы избежать пешего спуска. В других — у альпинистов действительно вызывали ухудшение самочувствия. Им давали чрезмерные дозы препаратов от горной болезни, заставляли пить слишком много воды или подмешивали в еду разрыхлитель теста, что приводило к сильному недомоганию. При этом во многих случаях экстренная необходимость в эвакуации отсутствовала.
По данным издания, к преступной сети могли быть причастны гиды, пилоты, врачи, сотрудники отелей и больниц. В документах они завышали стоимость услуг, а медицинские записи оформляли даже на тех путешественников, которые фактически не проходили лечение.
Всего с 2022 по 2025 год выявили более 300 подобных случаев. Общий ущерб от страховых махинаций превысил 15 млн фунтов.
