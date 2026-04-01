Россиянка достала ножом до мозга возлюбленного на почве ревности

01 апреля 2026, 19:00

В Петербурге осудят девушку за убийство возлюбленного в пьяной ссоре

27-летняя жительница Санкт-Петербурга предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего возлюбленного. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры в своем телеграм-канале.





По версии следствия, все произошло осенью прошлого года в квартире на улице Олеко Дундича. Девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужчиной на почве ревности и напала на него с ножом. Лезвие вошло в глаз и проникло в полость черепа, задев головной мозг. В итоге пострадавший скончался в больнице.

«Уголовное дело направлено прокуратурой во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу», — передает ведомство.