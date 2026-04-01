Россиянин пробил стену и просунул руку в квартиру к соседям
Житель Нижегородской области на протяжении года терроризирует соседей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По словам жильцов, неадекватный сосед неоднократно перерезал электропроводку, выдирал счетчики и портил домофон. В последний раз он пробил стену и просунул руку в чужую квартиру.
Женщина, проживающая в многоэтажке, рассказала, что сначала она услышала шум, а затем увидела кисть руки в образовавшемся проеме. Испугавшись, она вызвала полицию.
Сам мужчина называет себя влиятельным бизнесменом. Раньше он владел магазином на первом этаже, но за последний год разрушил помещение и обвинил во всех бедах соседей. Каждый раз, когда он начинает вести себя неадекватно, жильцам приходится вызывать полицию.
