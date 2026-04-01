Пожарный погиб при возгорании в Нижнекамске, мать рассказала о сыне

01 апреля 2026, 19:08

Погибший в Нижнекамске пожарный хотел работать в следствии

В Нижнекамске Республики Татарстан при тушении пожара погиб спасатель, совмещавший работу с учебой на юриста.





Мать погибшего, Лейла Назипова, в беседе с РИА Новости рассказала, что ее сын Марат планировал строить карьеру в следственных органах. После службы на флоте он поступил на юридический факультет.





«Сказал: хочу, наверное, быть следователем. Я ему сказала, конечно, мы тебя поддержим», — поделилась женщина.





