Пожарный погиб при возгорании в Нижнекамске, мать рассказала о сыне
В Нижнекамске Республики Татарстан при тушении пожара погиб спасатель, совмещавший работу с учебой на юриста.
Мать погибшего, Лейла Назипова, в беседе с РИА Новости рассказала, что ее сын Марат планировал строить карьеру в следственных органах. После службы на флоте он поступил на юридический факультет.
«Сказал: хочу, наверное, быть следователем. Я ему сказала, конечно, мы тебя поддержим», — поделилась женщина.Она добавила, что молодой человек начал путь в профессии с должности помощника следователя в Следственном комитете, работая по ночам. Позже он перевелся в местный вуз, где устроился спасателем. Марат Назипов окончил пять курсов, поступил в магистратуру и готовился к очередной сессии. По словам матери, за почти пять лет работы в МЧС он зарекомендовал себя с лучшей стороны.
Трагедия произошла во вторник на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». В результате возгорания погибли три человека, в том числе сотрудник МЧС. Как сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, всего за медицинской помощью обратились 72 человека, 22 из них остаются в больницах Нижнекамска, Казани и Москвы.