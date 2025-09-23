На берегах Австралии нашли пустой корабль-призрак с загадочно исчезнувшим владельцем
Пустую парусную лодку, которая ранее отправилась в плавание с владельцем на борту, вынесло на мелководье у побережья Австралии. Об этом пишет abc.net.au.
Судно обнаружили на берегу недалеко от города Куктаун 13 сентября. Полиция установила, что «корабль-призрак» принадлежал 62-летнему Хартвеллу Шампаню. Он вышел в одиночное плавание из Вануату 3 сентября с целью достичь Австралии.
Сейчас мужчина считается исчезнувшим при загадочных обстоятельствах. Правоохранительные органы и специалисты не могут понять, что с ним случилось.
Родственники моряка сообщили, что он поддерживал с ними связь, пока была возможность. Последняя запись, которую мужчина сделал на борту, датирована 10 сентября.
Полиция не исключает, что Хартвелл попал в шторм, однако пока этому не удается найти подтверждения. Активные поиски моряка в воде проводиться не будут из-за огромной территории, которую сложно охватить.
Расследование продолжается с помощью электронных устройств, найденных на лодке. Предварительно, их изучение позволить выяснить причину, по которой пропал мужчина.