На берегах Австралии нашли пустой корабль-призрак с загадочно исчезнувшим владельцем

23 сентября 2025, 04:57

Фото: iStock/Sonia Hache

Пустую парусную лодку, которая ранее отправилась в плавание с владельцем на борту, вынесло на мелководье у побережья Австралии. Об этом пишет abc.net.au.





Судно обнаружили на берегу недалеко от города Куктаун 13 сентября. Полиция установила, что «корабль-призрак» принадлежал 62-летнему Хартвеллу Шампаню. Он вышел в одиночное плавание из Вануату 3 сентября с целью достичь Австралии.



Сейчас мужчина считается исчезнувшим при загадочных обстоятельствах. Правоохранительные органы и специалисты не могут понять, что с ним случилось.



