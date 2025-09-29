В США высказались о технологической стороне мессенджера МАХ

29 сентября 2025, 19:23

Шуцман дал высокую оценку технологической стороне российского мессенджера МАХ

Фото: istockphoto/dikushin

Бывший менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман дал профессиональную оценку российскому мессенджеру MAX, сопоставив его с мировыми трендами и выделив ключевые проблемы, стоящие перед платформой.





Как пишут «Известия», Шуцман рассматривает MAX не как локальное приложение, а как серьёзную попытку России создать собственную защищённую цифровую экосистему.





«MAX позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу — он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры», — сказал он.

«Чтобы понять, куда может пойти MAX, загляните на восток, в Китай. WeChat начинался как мессенджер, но быстро превратился в суперприложение», — добавил аналитик.

«Важный шаг для MAX — встроить перевод в ядро приложения. В идеале пользователи должны иметь возможность печатать на своем родном языке, а получатель должен легко читать сообщение на своем. Это поможет сделать мессенджер незаменимым», — добавляет Шуцман.