В США высказались о технологической стороне мессенджера МАХ
Шуцман дал высокую оценку технологической стороне российского мессенджера МАХ
Бывший менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман дал профессиональную оценку российскому мессенджеру MAX, сопоставив его с мировыми трендами и выделив ключевые проблемы, стоящие перед платформой.
Как пишут «Известия», Шуцман рассматривает MAX не как локальное приложение, а как серьёзную попытку России создать собственную защищённую цифровую экосистему.
«MAX позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу — он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры», — сказал он.
По мнению эксперта, необходимость национального мессенджера для России выходит за рамки простого удобства общения. Технологическая сторона проекта впечатлила Шуцмана: выдержавший резкий приток пользователей сервис свидетельствует о «надёжной архитектуре», а небольшой объём приложения (≈24 МБ) он расценивает как признак высокого уровня инженерной подготовки и внимания к удобству пользователей.
В качестве стратегического ориентира он привёл китайский WeChat.
«Чтобы понять, куда может пойти MAX, загляните на восток, в Китай. WeChat начинался как мессенджер, но быстро превратился в суперприложение», — добавил аналитик.
К техническим преимуществам MAX эксперт отнёс глубокую интеграцию с госуслугами и бизнес‑приложениями, что создаёт базу для многофункциональной платформы, а также развитие цифрового ID — важнейшего элемента для безопасной и верифицированной работы с сервисами, отсутствующего у конкурентов.
Кроме того, Шуцман отметил стабильное качество связи благодаря развитой инфраструктуре, использование проверенных опен‑сорс‑решений, ускоряющих разработку и взвешенный подход к разрешениям на смартфоне — запрос только тех доступов, которые действительно нужны. Наличие выделенного Центра безопасности он назвал свидетельством серьёзного внимания к защите пользователей.
Среди направлений для развития специалист особо выделил кроссплатформенность, открытые API и интернационализацию.
«Важный шаг для MAX — встроить перевод в ядро приложения. В идеале пользователи должны иметь возможность печатать на своем родном языке, а получатель должен легко читать сообщение на своем. Это поможет сделать мессенджер незаменимым», — добавляет Шуцман.
Он заключил, что MAX правильнее воспринимать не просто как мессенджер, а как начало создания безопасного, суверенного и масштабируемого центра связи и услуг в России, который отражает серьёзные намерения страны в формировании собственного цифрового будущего.