Кофе всему виной: самолёту пришлось экстренно сесть из-за сработавшего датчика задымления

15 августа 2026, 14:02

Кофейный аппарат сорвал рейс Тюмень — Баку

Фото: Istock / Aliaksandr Yarmashchuk

Рейс Тюмень — Баку авиакомпании UTair пришлось прервать вскоре после вылета из аэропорта Рощино. На борту Boeing 737-500 сработали датчики задымления, из-за чего экипаж был вынужден изменить маршрут и совершить посадку в Уфе.