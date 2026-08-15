Кофе всему виной: самолёту пришлось экстренно сесть из-за сработавшего датчика задымления
Рейс Тюмень — Баку авиакомпании UTair пришлось прервать вскоре после вылета из аэропорта Рощино. На борту Boeing 737-500 сработали датчики задымления, из-за чего экипаж был вынужден изменить маршрут и совершить посадку в Уфе.
По данным SHOT, самолёт подал сигнал срочности через несколько минут после взлёта. Практически одновременно бортпроводники начали готовить кофе на кухне в задней части салона.
Предварительно, причиной задымления мог стать предохранитель кофейного аппарата — именно от него, предположительно, пошёл запах.
Экипаж решил не рисковать и посадить самолёт в ближайшем подходящем аэропорту. Сначала пилоты попытались выполнить посадку в Челябинске, однако сделать это не удалось. В итоге борт направили в Уфу, где самолёт благополучно приземлился.
На борту находились 92 пассажира. После проверки самолёта и необходимых процедур рейс продолжился, и пассажиры смогли отправиться дальше в Баку.
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