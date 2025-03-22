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На Филиппинах нашли пропавшего без вести россиянина

На Филиппинах нашли россиянина, который пропал в районе вулкана Талинис
Фото: iStock/ Jovanmandic

Фото: iStock/ Jovanmandic

Пропавшего в районе вулкана Талинис россиянина нашли. Об этом сообщили в посольстве РФ на Филиппинах, передает РИА Новости.
«В результате двухдневной поисково-спасательной операции 22 марта в районе города Амлан был найден российский гражданин Антон Чернов», — обратили внимание в дипломатическом представительстве России.

Отмечалось, что турист находится в безопасности. В настоящее время сотрудники российского посольства контактируют с правоохранительными органами Филиппин и выясняют обстоятельства случившегося.

19 марта Чернов вместе с тремя гражданами Германии и двумя выходцами из Великобритании и Канады пропали в районе вулкана Талинис. Агентство Philippines News Agency отмечало, что туристы отправились в однодневный поход. Иностранцы не имели запасов для ночевки или долгого пребывания на местности.

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#туристы
#россияне
#иностранцы
#посольство
В Москве прохожая спасла пенсионерку с пачкой денег от мошенников
22 марта 2025, 20:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве прохожая спасла пенсионерку от мошенников. Женщина заметила бабушку, которая ожидает такси с большим пакетом в руках и постоянно общается с кем-то по телефону.
Как пишет Telegram-канал Baza, прохожая заметила пенсионерку 19 марта. Женщина сразу же почувствовала неладное, подошла к бабушке и начала с ней разговаривать. Также она вызвала на место полицию.

В участке выяснилось, что бдительная москвичка оказалась права. Мошенники позвонили 79-летней Ларисе Андреевне ещё 3 марта и заставили сказать номер своего СНИЛС. Позже они перезвонили и начали угрожать.

Пенсионерку развели по классической схеме: ей якобы позвонил сотрудник ФСБ и сообщил, что все средства, имеющиеся на счетах, необходимо задекларировать, чтобы её не подозревали в финансировании ВСУ. 5 марта женщина собрала все имеющиеся дома наличные, упаковала в тряпку и пакет и передала неизвестной.

После звонки прекратились, но 19 марта мошенники вновь позвонили и убедили Ларису Андреевну выступить курьером, чтобы вернуть свои деньги. Для этого нужно было приехать по указанному адресу, забрать свёрток и передать его «силовикам». Бабушка согласилась и уже ожидала такси, вызванное ей аферистами. В этот момент её заметила бдительная прохожая.

В итоге пенсионерка отдала мошенникам 1 855 700 рублей, которые она уже вряд ли сможет вернуть.

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На Пхукете перевернулся автобус с 35 российскими туристами
22 марта 2025, 17:33

Фото: istockphoto/conejota

В Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами. Из 35 человек, находившихся в салоне, лишь четверо получили незначительные травмы.
Инцидент произошёл на курортном острове Пхукет, сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в провинции Егор Иванов. Все пострадавшие были оперативно доставлены в местный госпиталь для обследования. Они уже покинули лечебное учреждение.

Сообщается, что ДТП произошло на участке прибрежной дороги между районами Патонг и Камала, когда автобус вёз туристов из аэропорта в гостиницу. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов. Машину занесло, после чего она вылетела с трассы, повалила дерево и врезалась в угол стоящего на обочине дома. Тайские правоохранители продолжают изучение места происшествия.

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Искалеченная в Дубае 20-летняя модель Мария Ковальчук страдала «непонятными истериками»
Друзья искалеченной в Дубае модели Ковальчук указали на её «непонятные истерики»
22 марта 2025, 16:07

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @mari_ko.90)

В деле 20-летней украинской модели, найденной искалеченной в Дубае, появились новые подробности. Знакомые Марии Ковальчук утверждают, что в последнее время она пребывала в нестабильном ментальном состоянии.
Модель прилетела в ОАЭ 15 февраля, а 9 марта на вечеринке познакомилась с двумя мужчинами, представившимися представителями модельного бизнеса. Девушка сообщила маме, которая в это время находилась в Норвегии, что остаётся ночевать у новых знакомых в районе Аль Барша, на севере Дубая.

Спустя два дня Ковальчук должна была вылететь в Таиланд, однако на рейс не явилась, решив остаться с мужчинами. Об этом она тоже рассказала маме.

Позже знакомые девушки заявили, что в последнее время у неё были «непонятные истерики». Они убеждены, что состояние вызвано вечеринками с арабскими шейхами, на которых она часто бывала. Мероприятия стали известны в Сети после публикации видео, на которых девушкам отстригают волосы, истязают их и подвергают сексуальному насилию. За такой «марафон» модель могла получать десятки тысяч долларов.

Накануне местная полиция сообщила, что причиной многочисленных травм девушки, находящейся в тяжёлом состоянии в больнице, стало падение с высоты на стройке, куда она якобы проникла в одиночку.

Однако родственники назвали эти заявления фейком. Они подчеркнули, что Ковальчук перенесла четыре операции. По их словам, девушка попала в сексуальное рабство. Этой же версии придерживаются подруги пострадавшей, которые убеждены, что её изнасиловали на вечеринке, жестоко избили и выбросили на обочину дороги.

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*запрещён в РФ
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Попросила о помощи, но потеряла друга: бывшую балерину Мариинского театра кинули на 18 млн руб
Автоперекуп кинул экс-балерину Екатерину Галанову на 18 млн руб
22 марта 2025, 14:37

Екатерина Галанова (фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Автоперекуп кинул бывшую балерину Мариинского театра на 18 миллионов рублей, когда та пыталась вывести деньги на французские счета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 52-летняя Екатерина Галанова обратилась за помощью к 47-летнему другу из Москвы. По просьбе женщины он продал её автомобиль за 10 миллионов рублей и положил средства на свой счёт. После этого театральный режиссёр скинула ему ещё восемь миллионов и попросила перевести всю сумму во Францию, где она собиралась делать ремонт в собственной квартире.

По каким-то личным причинам танцовщица не смогла самостоятельно перевести средства, поэтому обратилась к другу, который в итоге кинул её и перестал выходить на связь. Обманутая женщина обратилась в полицию.

Екатерина Галанова является основателем и руководителем Международного фестиваля балета Dance Open, а также театральным продюсером.

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Мужчина заживо сгорел у Вечного огня в Рязани
22 марта 2025, 14:28

Фото: iStock/Paha_L

Мужчина заживо сгорел около Вечного огня на площади Победы в Рязани. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что неизвестный гражданин, возраст которого оценивается в 40-45 лет, скончался до прибытия на место машины скорой помощи. В настоящее время личность погибшего не установлена.

В пресс-службе Главного управления Следственного комитета по Рязанской области сообщили, что процессуальная проверка произошедшего уже ведётся.

Накануне сообщалось, что в Барнауле глыба льда упала на голову восьмилетней девочке, возвращавшейся из школы домой.

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*признана Минюстом РФ иноагентом
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