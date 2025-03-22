На Филиппинах нашли пропавшего без вести россиянина

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Пропавшего в районе вулкана Талинис россиянина нашли. Об этом сообщили в посольстве РФ на Филиппинах, передает РИА Новости.
«В результате двухдневной поисково-спасательной операции 22 марта в районе города Амлан был найден российский гражданин Антон Чернов», — обратили внимание в дипломатическом представительстве России.
Отмечалось, что турист находится в безопасности. В настоящее время сотрудники российского посольства контактируют с правоохранительными органами Филиппин и выясняют обстоятельства случившегося.
19 марта Чернов вместе с тремя гражданами Германии и двумя выходцами из Великобритании и Канады пропали в районе вулкана Талинис. Агентство Philippines News Agency отмечало, что туристы отправились в однодневный поход. Иностранцы не имели запасов для ночевки или долгого пребывания на местности.
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