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На Пхукете перевернулся автобус с 35 российскими туристами

Фото: istockphoto/conejota

Фото: istockphoto/conejota

В Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами. Из 35 человек, находившихся в салоне, лишь четверо получили незначительные травмы.
Инцидент произошёл на курортном острове Пхукет, сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в провинции Егор Иванов. Все пострадавшие были оперативно доставлены в местный госпиталь для обследования. Они уже покинули лечебное учреждение.

Сообщается, что ДТП произошло на участке прибрежной дороги между районами Патонг и Камала, когда автобус вёз туристов из аэропорта в гостиницу. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов. Машину занесло, после чего она вылетела с трассы, повалила дерево и врезалась в угол стоящего на обочине дома. Тайские правоохранители продолжают изучение места происшествия.

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Искалеченная в Дубае 20-летняя модель Мария Ковальчук страдала «непонятными истериками»
Друзья искалеченной в Дубае модели Ковальчук указали на её «непонятные истерики»
22 марта 2025, 16:07

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @mari_ko.90)

В деле 20-летней украинской модели, найденной искалеченной в Дубае, появились новые подробности. Знакомые Марии Ковальчук утверждают, что в последнее время она пребывала в нестабильном ментальном состоянии.
Модель прилетела в ОАЭ 15 февраля, а 9 марта на вечеринке познакомилась с двумя мужчинами, представившимися представителями модельного бизнеса. Девушка сообщила маме, которая в это время находилась в Норвегии, что остаётся ночевать у новых знакомых в районе Аль Барша, на севере Дубая.

Спустя два дня Ковальчук должна была вылететь в Таиланд, однако на рейс не явилась, решив остаться с мужчинами. Об этом она тоже рассказала маме.

Позже знакомые девушки заявили, что в последнее время у неё были «непонятные истерики». Они убеждены, что состояние вызвано вечеринками с арабскими шейхами, на которых она часто бывала. Мероприятия стали известны в Сети после публикации видео, на которых девушкам отстригают волосы, истязают их и подвергают сексуальному насилию. За такой «марафон» модель могла получать десятки тысяч долларов.

Накануне местная полиция сообщила, что причиной многочисленных травм девушки, находящейся в тяжёлом состоянии в больнице, стало падение с высоты на стройке, куда она якобы проникла в одиночку.

Однако родственники назвали эти заявления фейком. Они подчеркнули, что Ковальчук перенесла четыре операции. По их словам, девушка попала в сексуальное рабство. Этой же версии придерживаются подруги пострадавшей, которые убеждены, что её изнасиловали на вечеринке, жестоко избили и выбросили на обочину дороги.

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*запрещён в РФ
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Попросила о помощи, но потеряла друга: бывшую балерину Мариинского театра кинули на 18 млн руб
Автоперекуп кинул экс-балерину Екатерину Галанову на 18 млн руб
22 марта 2025, 14:37

Екатерина Галанова (фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Автоперекуп кинул бывшую балерину Мариинского театра на 18 миллионов рублей, когда та пыталась вывести деньги на французские счета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 52-летняя Екатерина Галанова обратилась за помощью к 47-летнему другу из Москвы. По просьбе женщины он продал её автомобиль за 10 миллионов рублей и положил средства на свой счёт. После этого театральный режиссёр скинула ему ещё восемь миллионов и попросила перевести всю сумму во Францию, где она собиралась делать ремонт в собственной квартире.

По каким-то личным причинам танцовщица не смогла самостоятельно перевести средства, поэтому обратилась к другу, который в итоге кинул её и перестал выходить на связь. Обманутая женщина обратилась в полицию.

Екатерина Галанова является основателем и руководителем Международного фестиваля балета Dance Open, а также театральным продюсером.

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Мужчина заживо сгорел у Вечного огня в Рязани
22 марта 2025, 14:28

Фото: iStock/Paha_L

Мужчина заживо сгорел около Вечного огня на площади Победы в Рязани. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что неизвестный гражданин, возраст которого оценивается в 40-45 лет, скончался до прибытия на место машины скорой помощи. В настоящее время личность погибшего не установлена.

В пресс-службе Главного управления Следственного комитета по Рязанской области сообщили, что процессуальная проверка произошедшего уже ведётся.

Накануне сообщалось, что в Барнауле глыба льда упала на голову восьмилетней девочке, возвращавшейся из школы домой.

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*признана Минюстом РФ иноагентом
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Россиянин потоптался по креслу Павла I конца XVIII века в Эрмитаже
Посетитель Эрмитажа потоптался по тронному креслу Павла I, мужчину задержали
22 марта 2025, 13:55

Фото: iStock/Grigorev_Vladimir

В Петербурге посетитель Эрмитажа потоптался по тронному креслу магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, которое принадлежало императору Павлу I. Как сообщает ТАСС, нарушителя задержали сотрудники Росгвардии.
Отмечается, что 59-летний мужчина перелез через верёвочное ограждение и сел на старинный экспонат, чтобы сделать селфи. Смотрительница зала сразу же отреагировала на нарушение и потребовала немедленно отойти от тронного кресла. Однако посетитель ответил агрессивно, встав ногами на подножную скамейку трона. После этого работники музея попросили вмешаться сотрудников Росгвардии.

Предварительный осмотр экспоната показал, что мужчина нанёс креслу микроповреждения. Теперь объект будет отправлен на детальную экспертизу.

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Гражданин США обвинен в нападении на полицейского в Москве. Ему грозит до 5 лет тюрьмы
Напавшему на полицейского в Москве американцу Татеру предъявлено обвинение
22 марта 2025, 05:56

Фото: iStock/Rawf8

Следственные комитет предъявил обвинение в окончательной редакции 46-летнему американцу Джозефу Татеру, который напал на полицейского в Москве после скандала в отеле Radisson. Об этом сообщает ТАСС.
«Татер Джозеф, 30 июня 1978 года рождения, уроженец Чешской Республики, гражданин США, совершил запрещенное уголовным законом деяние, попадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, а именно совершил применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей», — передает агентство обвинение СК.

Материалы дела были направлены в Мещанский районный суд Москвы, где позже их зарегистрировали. Американцу грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Происшествие случилось 12 августа 2024 года. Тогда Татер начал ругаться с сотрудниками отеля Radisson. Как оказалось, персонал отказал ему в заселении из-за неудовлетворительной характеристики, в результате чего и возник конфликт. Позже его доставили в полицию, где американец грубо схватил за руку сотрудницу органов.

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