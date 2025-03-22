На Пхукете перевернулся автобус с 35 российскими туристами

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В Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами. Из 35 человек, находившихся в салоне, лишь четверо получили незначительные травмы.
Инцидент произошёл на курортном острове Пхукет, сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в провинции Егор Иванов. Все пострадавшие были оперативно доставлены в местный госпиталь для обследования. Они уже покинули лечебное учреждение.
Сообщается, что ДТП произошло на участке прибрежной дороги между районами Патонг и Камала, когда автобус вёз туристов из аэропорта в гостиницу. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов. Машину занесло, после чего она вылетела с трассы, повалила дерево и врезалась в угол стоящего на обочине дома. Тайские правоохранители продолжают изучение места происшествия.
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Сообщается, что ДТП произошло на участке прибрежной дороги между районами Патонг и Камала, когда автобус вёз туристов из аэропорта в гостиницу. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов. Машину занесло, после чего она вылетела с трассы, повалила дерево и врезалась в угол стоящего на обочине дома. Тайские правоохранители продолжают изучение места происшествия.
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Александр Бойцов