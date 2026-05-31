На Филиппинах обрушилась строящаяся высотка: больше десятка жертв
Жертвами обрушения строящегося девятиэтажного здания в филиппинском городе Анхелес стали 11 человек. Еще 14 человек числятся пропавшими без вести и могут находиться под завалами, сообщает телеканал GMA News.
Трагедия произошла 24 мая на улице Теодоро в районе Балибаго. Спасатели продолжают разбор завалов, однако шансов обнаружить выживших практически нет. По данным городской администрации, под обломками в момент обрушения находились десятки строительных рабочих. Десяти человекам удалось выбраться самостоятельно, еще 26 были спасены в первые часы после инцидента.
В результате происшествия серьезные повреждения получило соседнее здание отеля. Тяжелые травмы были у туриста из Малайзии, который впоследствии скончался.
Как уточнил руководитель пресс-службы мэрии Джей Пелайо, разрушенный объект планировался как кондо-отель. На момент ЧП рабочие уже приступили к возведению бассейна на десятом этаже.