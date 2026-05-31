На Филиппинах обрушилась строящаяся высотка: больше десятка жертв

31 мая 2026, 21:41

GMA News: при обрушении строящейся гостиницы на Филиппинах погибли 11 человек

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Жертвами обрушения строящегося девятиэтажного здания в филиппинском городе Анхелес стали 11 человек. Еще 14 человек числятся пропавшими без вести и могут находиться под завалами, сообщает телеканал GMA News.





Трагедия произошла 24 мая на улице Теодоро в районе Балибаго. Спасатели продолжают разбор завалов, однако шансов обнаружить выживших практически нет. По данным городской администрации, под обломками в момент обрушения находились десятки строительных рабочих. Десяти человекам удалось выбраться самостоятельно, еще 26 были спасены в первые часы после инцидента.



В результате происшествия серьезные повреждения получило соседнее здание отеля. Тяжелые травмы были у туриста из Малайзии, который впоследствии скончался.



Как уточнил руководитель пресс-службы мэрии Джей Пелайо, разрушенный объект планировался как кондо-отель. На момент ЧП рабочие уже приступили к возведению бассейна на десятом этаже.



